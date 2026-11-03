Працівники OpenAI роками попереджали про прогалини в безпеці — NDTV

У США працівники OpenAI ще до запуску ChatGPT наприкінці 2022 року попереджали керівництво та раду директорів про недоліки внутрішньої безпеки, повідомляє NDTV з посиланням на п’ятьох обізнаних співрозмовників. Деякі працівники після таких звернень вважали, що менеджмент більше зосереджувався на конкуренції з Google та Anthropic, ніж на захисті технологій.

Доступ до внутрішніх розробок

За словами джерел, співробітники з доступом до програмного коду OpenAI могли бачити технічні деталі багатьох проєктів, зокрема тих, що не були пов’язані з їхньою роботою. Більшість коду компанія зберігала в одному великому репозиторії — монорепозиторії. Працівники побоювалися, що за таких умов сторонні особи, зокрема іноземні уряди, могли б відносно легко отримати чутливу інформацію.

OpenAI заявила, що найчутливіші розробки зберігаються в окремих репозиторіях із суворим контролем доступу. Компанія також зазначила, що монорепозиторій не містить усього її коду або критично важливих відомостей про моделі, зокрема вагових параметрів.

Справa щодо записувального пристрою

13 жовтня Міністерство юстиції США повідомило про арешт 35-річного громадянина Саудівської Аравії Абдулрахмана Альфозана, який на той час був інженером OpenAI. Йому висунули обвинувачення у встановленні прихованого пристрою для аудіозапису в кімнаті для нарад керівництва; за даними судового документа, пристрій сховали в туалетному папері.

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Згідно із судовими матеріалами, Альфозан також використовував призначений для працівників OpenAI інструмент ШІ, щоб знайти внутрішню документацію про поїздки керівників до Саудівської Аравії та посадовців, які могли відвідувати зустрічі із саудівськими міністрами. Його адвокати не відповіли на запит про коментар.

Посилення захисту

За інформацією двох співрозмовників, старший керівник із розробки продуктів Тібо Соттьо очолив внутрішню ініціативу із захисту систем OpenAI. У серпні він, за словами одного з джерел, перепризначив чверть інженерів виробничого напряму для вдосконалення інфраструктури безпеки.

OpenAI повідомила, що нині регулярно перевіряє безпеку внутрішніх інструментів. Компанія заявила про посилення захисту від атак інсайдерів, кіберзлочинців і державних структур, а також про підготовку наступного внутрішнього етапу посилення кібербезпеки.

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