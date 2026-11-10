«Земля Поетів 2026»: легендарні спікери, 400 тисяч для ГУР і близько 3000 гостей

«Українські титани: нове міфотворення»: у Львові втретє відбувся Міжнародний фестиваль «Земля Поетів» в авторській концепції Мар’яни Савки.

Протягом двох днів найбільший поетичний фестиваль України «Земля Поетів», який відбувся минулого вікенду у Львові, відвідало близько 3000 людей. 70 подій, які відбувалися на чотирьох локаціях на території !FESTrepublic («Шевченко», «Франко», «Леся» і «Стус»), об’єднали близько 300 учасників: поетів, музикантів, акторів, режисерів, філософів, блогерів, лідерів думок.

Вражала не тільки кількість зіркових особистостей на метр квадратний «Землі Поетів 2026», а й розмаїття форматів: творчі зустрічі та світоглядні бесіди, поетичні читання та музичні концерти, театральні вистави та перформенси, слеми, модні дефіле у концептуальних вишиванках і навіть презентація лімітованого вина «Землі Поетів» від крафтової виноробні з містечка Копичинці, що на Тернопільщині, PASHA’ WINE. Більшість подій проходили при переповнених залах. Так пишеться історія української культури!

«Українські титани: нове міфотворення» - такою була головна тема цьогорічної «Землі Поетів». І творили цей міф видатні українці: Ада Роговцева, Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Катерина Калитко, Артур Дронь, Юлія Тайра Паєвська, Дмитро Лазуткін, Євген Нищук, Римма Зюбіна, Євген Глібовицький, Наталія Кривда, Мар’яна Савка, Ростислав Семків, Ольга Ольхова, Марина Пономаренко, Павло Вишебаба, Павло Матюша, Юрій Матевощук, Наталка Половинка, Галина Крук, Юлія Мусаковська, Маріанна Кіяновська, Громовиця Бердник та інші.

А також - Олександр Положинський, вокальна формація «Піккардійська Терція», чоловіча хорова капела «Дударик», Соломія Чубай, культурно-мистецький проєкт «Збиті рими» за участю гуртів «Mnishek», «TaRuta» та «Очеретяний кіт». Крім того, традиційно до Львова на «Землю Поетів» приїхали знані іноземні поети: Каролін Форше (США), Ліна Екдаль (Швеція), Кшиштоф Чижевський (Польща) і автори з Естонії, Хорватії, Литви, Грузії та Румунії.

«Земля Поетів» - уже сама є міфом. Бо ми віримо в те, що Україна - це земля поетів. А ми віримо - значить, так і є. Бо так є», - наголошує засновниця фестивалю, його концептуалістка і програмна директорка Марʼяна Савка.

Великий збір «Землі Поетів 2026» відбувався для Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України, де служить відомий музикант, засновник та лідер українського гурту «Тартак» Олександр Положинський. Ціль - 400 тис. грн. - за два дні фестивалю досягнуто! Ведучим аукціонів на фестивалі був харизматичний Олександр «Колмен» Сердюк. Серед найдорожчих лотів - можливість висадити на території !FESTrepublic молодий дуб із Нагуєвичів, що виріс поруч із легендарним дубом Івана Франка (30 тис. грн.); ювілейний вініл від «Піккардійської Терції» (20 тис. грн.); мерч Положинського із підписом Кирила Буданова (дві футболки по 15 тис. грн. кожна); 5- і 10-гривневі купюри з автографами зіркових учасників фестивалю (загалом на 25 тис. грн.).

До зустрічі на «Землі Поетів 2027»!

Додаткова інформація:

[email protected]

+38 067 960 31 01

ТГ: @galaguzo

Галина Гузьо

(промоменеджерка фестивалю «Земля Поетів»)

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