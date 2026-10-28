在过去几个月席卷全国的腐败丑闻浪潮中，一个对乌克兰人至关重要的问题浮出水面：他们实际上对腐败分子持何种态度？ 为何国内对各类企业仍保持高度忠诚，而这些企业仅为洗白赃款而存在，与国家的经济稳定毫无关联？归根结底，在一个战火未息的国家，为何声誉机制至今仍未建立？

随着前总统办公室顾问、前安全局（SBU）高官、UA.NEWS多起调查涉案人员阿尔捷姆·希拉（Artem Shila）一案的曝光，这些绝非修辞性质的问题再次引发了社会讨论。 10月13日，有消息称他承认了在“乌克兰铁路”贪污的罪行，并与调查方达成了认罪协议，即指认了同谋及该骗局的共同策划者。 正因如此，希洛才得以免于入狱，否则他本应服刑八年。

与总检察长办公室高层官员为“办公室人员”提供庇护一案一样，此案中也有其“缪斯”。 扮演这一角色的是阿特姆·希洛的前妻——伊琳娜·波波娃，据国家反腐败局（NABU）侦探的说法，她正是通过自己的美容业务，将贪污的数百万资金洗白。 耐人寻味的是，尽管此案引发轩然大波，但“365 STUDIO”美容沙龙连锁仍继续通过时尚大使和合作项目推广其品牌，仿佛从未发生过任何腐败丑闻一般。

UA.News将揭示“乌克兰铁路”贪污案、对诚信企业的打压、战时“成功”现象，以及那些不顾项目资金来源便为品牌代言的名人之间存在怎样的关联。

阿尔捷姆·希尔

的

家族资产

这起腐败事件早在2022年就已曝光，当时Bihus.Info的记者发现阿特姆·希拉及其妻子伊琳娜·波波娃拥有价值400万美元的财产， 尽管后来查明，实际资产远不止于此。在已确认的财产中，包括位于基辅市中心的一栋建筑，这位前安全局官员的妻子在那里开设了一家豪华美容沙龙。



当时希洛解释称，这些资产是通过个体经营活动获得的。而在记者调查报道公布后，这对夫妇提出了离婚申请，并将所有资产过户到了希洛的妻子伊琳娜名下。 后来，这位前高官还将自己的律师事务所过户到了她名下。这位安全局官员妻子的非凡商业才能在全面战争期间得以展现。这自然引起了调查记者们的关注。

“他妻子伊琳娜经营的个体工商户，完全有资格角逐首都最成功的美容沙龙称号。伊琳娜以‘365 STUDIO’为品牌拓展了连锁网络。 这些美容沙龙如同核雨后的蘑菇般如雨后春笋般涌现，无论面对什么情况：既无视基本的商业常识，甚至无视创始人关于生意难做的抱怨。希洛本人曾表示，由于战争，这门生意勉强维持生计。 高端客户群已纷纷移居海外。 但与此同时，通过其妻子的个体工商户，他们仍在持续转移数百万资金。这些资金不仅足以用于扩大业务规模，还用于在奥博隆区一个同样奢华的住宅区里打造一家气派非凡的沙龙。 “这是一家勉强维持生计，却仍在扩张的企业，”Bihus.Info的报道中如是写道。

这里值得提一下一个事实。 从2022年8月至2024年3月，阿尔捷姆·希洛在乌克兰安全局（SBU）担任“关键基础设施反间谍保护及反恐融资总局”局长，并负责经济反间谍工作。 在此期间，乌克兰商界曾表示受到执法部门（特别是SBU）的压力加剧。2023年针对企业的刑事立案数量创下历史新高——达43 138起。这是自2012年以来的最高纪录。

与此同时，这位SBU高层官员前妻的商业帝国却“如日中天，风光无限，毫无烦恼”。记者指出：

“在希洛执掌安全局经济安全部门期间，毫不夸张地说，经济安全保护在实践中已演变为对商界的无休止施压。此时，关于搜查知名企业家及其面临刑事指控的新闻显著增多……当商界还在为接连不断的‘假面秀’收拾残局时，希洛却正用铁锹般的大手大把敛财，似乎已经不知道该把钱往哪儿塞了。”

据国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）的说法，来自腐败骗局的资金被投入到阿联酋和基辅的豪华房产，以及其妻子的美容业务中。

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“乌克兰铁路”与365 STUDIO美容沙龙有何关联



NABU和SAP的调查人员查明，由阿尔捷姆·希洛领导的犯罪团伙侵吞了用于为“乌克兰铁路”采购电缆和变压器的资金，随后将超过1.75亿格里夫纳的资金洗白。

该团伙实际上已演变为乌克兰铁路公司的非正式“后台办公室”，通过收取合同金额5%至7%的“回扣”来控制采购。这些资金以“支付美容沙龙服务费”的名义被转移出去。 总计至少有16人卷入该欺诈案：包括乌克兰铁路公司官员、律师、会计师及其亲属。 调查记者指出“365 STUDIO”网络在此骗局中的作用：“阿特姆·希拉（Artem Shila）妻子的美容业务，以营业收入为幌子，实际为希拉洗钱近1800万格里夫纳。 这正是解释了为何一家企业既能勉强维持运营，又能取得巨大成功。当你的生意本质上是‘洗钱工厂’时，情况就是如此。



这里有必要说明一下什么是资产合法化（洗钱）。这是一个将通过犯罪获得的“脏钱”转化为看似完全合法资产的过程。 其核心在于让犯罪分子能在现实生活中自由使用这些资金，而不引起执法部门的怀疑。

经典的洗钱模式通常包括三个阶段：将“脏钱”注入金融体系；通过交易混淆资金流向；最终以“干净”收入的形式回流。 这可能是普通的房地产购买，也可能是改变资金形式（例如，将现金转换为加密货币）。这些套路未必复杂或晦涩难懂。

“洗钱”通常利用空壳公司或现金周转量大的实体企业，例如餐厅、洗车场、娱乐场所等。

只需将“脏钱”直接加入该场所的实际现金收银中。在财务报表中，则显示该餐厅接待的顾客数量是实际数量的两倍。用这笔钱缴纳了税款后，它便完全成为业主合法的净收入。

乌克兰不时会逮捕并审判那些参与为腐败、挪用预算及地下经济提供便利的犯罪团伙成员。 特别是，《乌克兰刑法典》第209条规定了对于将通过犯罪手段获得的财产合法化（洗钱）行为的刑事责任。



365 STUDIO深陷轰动性丑闻



早在2024年，随着前官员阿特姆·希洛被捕及其住所被搜查，其资金通过365 STUDIO美容沙龙进行洗钱一事便已为人所知。 当时，多家媒体试图进入这些沙龙，以查明波波娃的生意究竟是如何运作的。这引发了一系列丑闻。

TSN的摄制组曾分享了他们走访该连锁店的见闻：“沙龙里有三名员工接待我们，还有化妆品销售台和酒精饮料吧台。 服务价格远高于全市平均水平。例如，简单的女士理发要1500格里夫纳，男士理发则贵100格里夫纳。我们没看到任何顾客。”

乌克兰国家反腐败局（NABU）证实了记者的推测：希拉前妻经营的这家美发沙龙连锁店在没有顾客的情况下处于亏损状态，仅仅是洗钱的幌子。 根据伊琳娜·波波娃企业的会计账目和财务报表，大量资金看似通过365 STUDIO沙龙及网店销售一系列化妆品品牌的服务和商品而合法化， 但实际上，几乎所有的化妆品销售和服务交易都仅存在于纸面上。



在TSN的报道中，记者不仅分析了伊琳娜·波波娃的商业运作，还剖析了她作为一名普通女企业家的生活方式及消费情况。 报道特别提到了她那条价值近5万美元的宝格丽项链，以及同品牌的一枚价值近1万美元的戒指。 从社交媒体上的照片来看，这位女企业家很可能是在全面战争期间，即2022年之后才拥有了这些珠宝。



记者们还质疑，如果伊琳娜·波波娃长期在国外出差和度假，她究竟是如何经营企业的。

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365 STUDIO 试图洗白声誉



在美容界，针对365 STUDIO腐败资金丑闻的反应褒贬不一。一方面，社交媒体上部分博主对美容院充当“洗钱渠道”的行为表示愤慨。 另一方面，一些名流则认为，将从国家那里窃取的资金洗白并不是什么大问题，至少对他们的声誉而言如此。



尽管365 STUDIO的资金来源存疑，该连锁品牌仍持续参与大型公共活动，并与乌克兰领先品牌展开合作。以下是近几个月来的一些合作案例。

2026年9月，女企业家伊琳娜·波波娃旗下的365 STUDIO美容沙龙，作为美容合作伙伴，参与了设计师卡佳·西尔琴科在乌克兰时装周期间举办的the COAT系列时装秀。 这家备受争议的企业参与此次活动，引发了时尚爱好者的热议。

365 STUDIO的合作伙伴中包括化妆师萨沙·维特罗娃（Vetrova）——2026年4月，该连锁店与她启动了一项大规模合作（Autumn Rituals Menu / Make-up Evolution）， 并在此框架下为沙龙技师设计了服务菜单及教育项目（工作坊和导师指导）。

365 STUDIO品牌还由娜迪亚·科弗斯卡（Nadia Koverska）进行推广——她是一位女性心理学家、演员兼电视记者。她会在美容沙龙的社交媒体上发布简短的随笔，旨在引起受众的共鸣。

365 STUDIO最近的合作项目

之一，是针对“穆尔”剧院演员的新剧《演吧，马尔库斯》排练期间进行的形象改造。

该网络的合作伙伴名单

中包括一系列美妆品牌：SCULPTOR——作为品牌合作伙伴，定期开展联合活动和快闪活动，例如在沙龙生日庆典期间赠送了Extra Face体验券； PureLift——一家专注于创新便携式美容设备的品牌，是联合活动的合作伙伴，包括365的“夏日美妆早午餐”等活动。



因此，这起轰动一时的腐败丑闻得出的结论之一是：在阿特姆·希尔（Artem Shil）涉黑资金事件的背景下，365 STUDIO 现在正试图将这些钱“投入”到为自身品牌洗白中。 这能否实现，取决于乌克兰社会的成熟度，包括美容行业的客户群体。 这取决于他们希望生活在什么样的国家。毕竟很难想象，在一个欧盟国家里，一家涉嫌将腐败资金合法化的美容沙龙连锁店，会通过品牌大使和合作活动积极推广自己的品牌。 这至少会给其合作伙伴带来严重的声誉风险。

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