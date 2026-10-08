BBC Sport：柬埔寨工厂工人时薪不足1英镑

柬埔寨两家制衣厂的工人基本时薪不足1英镑，这些工厂为顶级俱乐部生产官方足球球衣复刻版。BBC Sport报道称，其追溯生产链至金边附近的Bowker Garment Factory和Trax Apparel工厂。

工厂拍摄的照片显示，那里生产阿森纳、凯尔特人、利物浦、皇家马德里、本菲卡和阿斯顿维拉的球衣套装。Bowker约有3400名员工，主要为女性；距离Bowker约16公里的Trax Apparel另有约3200名员工。

工资与生产指标

根据BBC Sport看到的五份工资单，工人的基本月薪为210至220美元，即158–166英镑。工人通常每周上六个八小时班次。三份文件显示，计入加班费和津贴后，月收入总额约为300美元，即226英镑。

受访工人表示，他们难以支付住房、食品和水电等费用。他们还称，集体生产指标为每天300至700件产品。一名Trax Apparel工人指出，一件球衣对消费者的售价可能超过一名工人两周的工资。

Trax Apparel表示，今年其工人的平均月收入为305至342美元。Bowker Garment Factory未回应BBC Sport的询问。

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关于高温和安全的投诉

两家工厂的工人都表示，生产区域温度很高，未完成指标会遭到言语侮辱，并且存在电气安全问题。Bowker的一张照片中，温度计显示温度为35.2°C，湿度为57.6%。一名工人称，他曾因裸露电线两次触电。

Adidas并不拥有这些工厂，但两者都是其主要供应商，必须遵守公司的标准。这家运动服装制造商表示，两家工厂均实施了温度控制措施，其规定不允许骚扰行为。Adidas还表示，在Bowker的记录中没有发现与电力相关的事件。

Trax Apparel承认曾出现高温时期，并称工厂内运行着冷却系统。该公司还坚持表示，其做法并非建立在强制完成生产指标的基础上。

球衣价格上涨

BBC Sport数据显示，过去十年中，英超俱乐部成人球衣复刻版的平均价格上涨了50.7%。阿森纳标准主场球衣售价为85英镑，与球员装备相同的版本售价最高为120英镑。调查中提及的俱乐部均未回应置评请求。

国际劳工组织在2024年报告中指出，柬埔寨69%的工厂存在高温问题，84%的工厂存在工人保护问题。

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