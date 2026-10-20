Google宣布开源TorchTPU项目，该项目使开发者能够在其Tensor Processing Units（TPU）芯片上运行基于PyTorch的应用程序。迁移至TPU和Google Cloud云平台时，只需更改配置，无需重写应用程序，TechCrunch报道。

Nvidia图形处理器的替代方案

PyTorch是一款广受欢迎的开源工具包，用于创建、训练和运行人工智能模型。据一些估计，它被用于85%的AI应用程序。Meta于2016年发起PyTorch的开发，并于2022年将该项目移交给Linux Foundation。

PyTorch的许多功能最初是面向Nvidia图形处理器开发的，而当时Nvidia图形处理器已经是人工智能研究的标准硬件。TorchTPU旨在简化Google替代芯片在此前面向Nvidia GPU的程序中的使用。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

Amazon也发布了自己的工具

一天前，Amazon推出TorchNeuron，这是一款可将PyTorch应用程序迁移至其自有Trainium AI芯片和AWS云端、且无需重写代码的工具。该公司还表示，将向PyTorch主项目贡献代码，以将部分功能与Nvidia芯片分离，并使其更易于在不同硬件上使用。

Google表示，正与Meta、Hugging Face、vLLM开发商Inferact、SGLang开发商RadixArk以及其他市场参与者合作，以确保TorchTPU与热门开发工具兼容。该公司还推出了用于迁移应用程序和修复错误的TPU agent suite，并对LiteRT工具进行了调整，以便其更好地支持在手机、笔记本电脑和嵌入式设备上运行PyTorch AI应用程序。

关注我们在