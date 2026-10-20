Google объявила об открытии кода проекта TorchTPU, который позволяет разработчикам запускать приложения на базе PyTorch на ее чипах Tensor Processing Units (TPU). Для переноса на TPU и облачную платформу Google Cloud достаточно изменить конфигурацию, без переписывания приложения, сообщает TechCrunch.

Альтернатива графическим процессорам Nvidia

PyTorch — популярный открытый инструментарий для создания, обучения и запуска моделей искусственного интеллекта. По некоторым оценкам, он используется в 85% ИИ-приложений. Разработку PyTorch в 2016 году начала Meta, а в 2022 году передала проект Linux Foundation.

Многие функции PyTorch изначально создавались с расчетом на графические процессоры Nvidia, которые уже тогда были стандартным оборудованием для исследований в сфере искусственного интеллекта. TorchTPU должен упростить использование альтернативных чипов Google для программ, которые ранее были ориентированы на GPU Nvidia.

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Amazon также выпустила собственный инструмент

Днем ранее Amazon представила TorchNeuron — инструмент для переноса приложений PyTorch на собственные ИИ-чипы Trainium и в облако AWS без переписывания кода. Компания также заявила, что передаст в основной проект PyTorch код, который отделяет отдельные функции от чипов Nvidia и делает их более доступными для различного оборудования.

Google сообщила о сотрудничестве с Meta, Hugging Face, Inferact — разработчиком vLLM, RadixArk — разработчиком SGLang, и другими участниками рынка, чтобы обеспечить совместимость TorchTPU с популярными инструментами разработки. Компания также запустила TPU agent suite для переноса приложений и исправления ошибок, а инструмент LiteRT адаптировала для более эффективной работы с ИИ-приложениями PyTorch на телефонах, ноутбуках и встраиваемых устройствах.

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