电动汽车制造商Rivian收购了英国初创公司Third Dimension。该公司利用人工智能将图像和视频转化为逼真的三维世界。这项技术计划用于加速开发驾驶辅助系统，以及用于Rivian计划供应给Uber的自动驾驶出租车的自动驾驶系统。据TechCrunch报道。

团队将加入AI部门

交易条款未披露。Third Dimension团队共有15人，其中大多数在英国工作。该团队将加入由詹姆斯·菲尔宾领导的Rivian自动驾驶和人工智能团队。此次收购还可能帮助Rivian扩展其伦敦AI中心。

Third Dimension由首席执行官托尔加·卡尔特和彼得·索科尔斯基于2024年创立。该公司从Abstract Ventures、MVP、Soma Capital和Solari Capital获得了700万美元种子轮融资。其技术最初是为加快电子游戏开发而创建的，但创始人也考虑了在国防和自动驾驶运输领域的应用。

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道路情景模拟

模拟器是训练和测试自动驾驶系统的重要工具。此前，这类环境通常基于图形或游戏引擎以及合成数据创建。Third Dimension的技术利用AI重建物理世界，并可与Rivian的数据集相结合，成为道路场景建模的基础。

如果车主允许传输外部摄像头的数据，Rivian会从数万辆R1S汽车、配送厢式车和R2 SUV收集汇总且匿名化的出行数据。菲尔宾表示，公司每天从客户车辆获得超过40万组数据序列。Third Dimension的技术将能够模拟复杂的道路状况，无需等待罕见情况在真实道路上出现。

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