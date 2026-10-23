Rivian придбала британський ШІ-стартап Third Dimension для автопілота — TechCrunch

Виробник електромобілів Rivian придбав британський стартап Third Dimension, який за допомогою штучного інтелекту перетворює зображення та відео на реалістичні тривимірні світи. Технологію планують використати для прискорення розробки систем допомоги водієві та системи автономного водіння для роботаксі, які Rivian планує постачати Uber. Про це повідомляє TechCrunch.

Команда приєднається до підрозділу ШІ

Умови угоди не розкривають. Команда Third Dimension налічує 15 людей, більшість із яких працює у Великій Британії. Вона увійде до команди Rivian з автономного водіння та штучного інтелекту, яку очолює Джеймс Філбін. Придбання також може допомогти Rivian розширити свій лондонський хаб ШІ.

Third Dimension заснували 2024 року генеральний директор Толга Карт і Пйотр Сокольський. Компанія залучила $7 млн посівного фінансування від Abstract Ventures, MVP, Soma Capital і Solari Capital. Спочатку її технологію створювали для прискорення розробки відеоігор, однак засновники також розглядали застосування у сфері оборони та автономного транспорту.

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Симуляція дорожніх ситуацій

Симулятори є важливим інструментом для навчання та перевірки систем автономного водіння. Раніше такі середовища часто створювали на базі графічних або ігрових рушіїв і синтетичних даних. Технологія Third Dimension використовує ШІ для відтворення фізичного світу, а в поєднанні з масивами даних Rivian може стати основою для моделювання дорожніх сценаріїв.

Rivian збирає агреговані та знеособлені дані про поїздки з десятків тисяч автомобілів R1S, фургонів доставки та позашляховиків R2 — якщо власники дозволили передавання даних із зовнішніх камер. За словами Філбіна, компанія щодня отримує понад 400 тисяч послідовностей даних із транспортних засобів клієнтів. Технологія Third Dimension має дати змогу моделювати складні дорожні умови без очікування рідкісних ситуацій на реальних дорогах.

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