美国国务院为有关伊朗核计划的信息提供最高2000万美元的奖励，并可能协助安置。相关信息尤其包括伊朗设施、设备以及与该计划有关的专家，其中包括科学界人士。

国务院计划

据NDTV World报道，美国中央司令部在社交平台X上公布了这一悬赏，并援引国务院的“正义奖赏”计划。该计划于1984年设立，是国务院全国奖励计划的一部分，用于奖励有助于保护美国人民生命和利益的信息。

美国国务院在声明中指出，伊朗未履行其对国际原子能机构的保障监督义务，导致国际原子能机构失去了对包括离心机在内的关键部件生产和库存情况的持续了解。声明没有说明举报人获得最高奖励的具体条件。

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关于解决问题的声明

美国总统唐纳德·特朗普周五再次表示，美军实际上已经摧毁了伊朗的核计划。他还表示，华盛顿正在与德黑兰保持接触，并称伊朗希望达成协议以结束战争。

伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬本周表示，其政府仍在努力通过对话解决危机。特朗普还称，他仍需处理一两个目标，其中包括位于伊朗中部的皮卡克斯山。报道将其称为可能的核设施，而德黑兰否认那里存在此类设施。

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