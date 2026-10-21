南非储备银行计划于2027年1月启动不隶属于单个银行的ATM试点项目。这类设备旨在让不同银行的客户以最低手续费提取现金。监管机构计划在2027年底前在全国部署首批ATM，TimesLIVE报道。

获取现金

根据一项研究，按交易笔数计算，现金约占南非所有消费者交易的56%，与使用现金相关的年度成本约为885亿兰特。央行指出，数百万南非居民，尤其是低收入人群，仍需要现金，其中包括用于日常乘坐小巴出租车出行。

与此同时，对这些客户而言，获取资金的成本较高，其中一个原因是其居住地区的ATM数量有限。共享ATM倡议是Cash Smart战略的一部分，该战略旨在降低获取现金的成本。

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数字支付与竞争

南非储备银行行长莱塞特亚·卡尼亚戈表示，允许金融科技公司、支付专业机构及其他非银行机构进入支付系统，将加强与传统银行之间的竞争，推动创新并降低成本。监管机构正在为非银行公司制定新的许可和豁免制度，并预计在11月底前公布。

该行还在发展PayShap，这是一个于2023年推出的即时转账平台。自推出以来，该平台已处理超过10亿笔交易，金额超过1万亿兰特，但此类交易量仍不到贷记EFT转账交易量的40%。

其他计划措施包括于2027年第一季度试点统一的QR+二维码标准，供小型企业和街头商贩收款使用。南非储备银行还在开发用于支付的统一数字身份凭证，以便在获得客户同意后重复使用经验证的客户数据。

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