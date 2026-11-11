11 listopada 2026 — Dzień pamięci Wiktora i Stefanidy: historia chrześcijańskich męczenników

11 listopada wierni prawosławni czczą pamięć męczennika Wiktora i męczenniczki Stefanidy, którzy – zgodnie z tradycją kościelną – ponieśli śmierć za wiarę chrześcijańską w Damaszku. Wiktor był rzymskim żołnierzem i odmówił składania ofiar pogańskim bogom, a Stefanida otwarcie go poparła, gdy stała się świadkiem jego niezłomności. Ich historia stała się przykładem wierności własnym przekonaniom nawet w obliczu groźby śmierci.

Dzień pamięci świętych męczenników Wiktora i Stefanidy przypada 11 listopada według kalendarza nowojuliańskiego, którego przestrzegają Cerkiew Prawosławna Ukrainy oraz część innych wspólnot prawosławnych. Zgodnie z kalendarzem juliańskim to samo święto kościelne obchodzi się 24 listopada. Dlatego w kalendarzach można spotkać obie daty — nie odnoszą się one do dwóch różnych wydarzeń, a jedynie odzwierciedlają różnicę między systemami kalendarzowymi. W 2026 roku 11 listopada przypada w środę.

Kościół wspomina Wiktora i Stefanidę nie jako założycieli odrębnego święta, ale jako męczenników – ludzi, którzy zgodnie z tradycją chrześcijańską zginęli z powodu odmowy wyrzeczenia się wiary. Ich pamięć wpisana jest do kalendarza kościelnego wraz z upamiętnieniem innych świętych, których czci się tego dnia. W szczególności 11 listopada wspomina się również męczennika Minę, męczennika Wincentego oraz czcigodnego Teodora Studytę.

Kim był święty Wiktor

Zgodnie z tradycją kościelną Wiktor żył w II wieku i służył jako żołnierz w armii rzymskiej w Damaszku. W tamtych czasach chrześcijanie byli prześladowani, a od żołnierzy wymagano nie tylko wykonywania rozkazów, ale także udziału w pogańskich obrzędach. Odmowa składania ofiar bogom mogła być postrzegana jako nieposłuszeństwo wobec władzy i zagrożenie dla ustalonego porządku. Wiktor nie zgodził się wyrzec się chrześcijaństwa i otwarcie wyznał swoją wiarę. Za to został aresztowany i poddany okrutnym torturom.

W żywocie świętego czytamy, że tortury nie zmusiły go do zmiany przekonań. Wręcz przeciwnie, Wiktor nadal modlił się i wspierał innych chrześcijan. Tradycja kościelna wiąże również z jego modlitwami kilka cudów. W szczególności opowiada się o uzdrowieniu żołnierzy, którzy stracili wzrok, oraz o nawróceniu na chrześcijaństwo mężczyzny zajmującego się czarną magią. Historie te stały się ważną częścią jego żywotu i wyjaśniają, dlaczego wytrwałość Wiktora poruszyła nawet tych, którzy byli świadkami jego cierpień.

Według przekazu Wiktor nie odpowiadał oprawcom nienawiścią i nie zaprzestał modlitwy. Jego zachowanie wywarło ogromne wrażenie na ludziach obserwujących tortury. Właśnie wtedy historia wojownika splotła się z losem Stefanidy. Zauważyła, że Wiktor nie wyrzeka się wiary nawet w obliczu śmiertelnego zagrożenia, i sama odważyła się otwarcie wyznać swoje chrześcijańskie przekonania.

Dlaczego Stefanida postanowiła wesprzeć Wiktora

Stefania, zwana również Stefanidą, była według hagiografii kościelnej młodą kobietą i żoną jednego z ludzi zamieszanych w tortury Wiktora. Widząc jego męstwo i słysząc o cudach, które przypisywano jego modlitwom, otwarcie wielbiła Chrystusa. W przekazie mowa jest o tym, że kobieta ujrzała dwa wieńce przygotowane dla męczenników: jeden dla Wiktora, a drugi – dla niej. Obraz ten w tradycji chrześcijańskiej symbolizuje nagrodę za wierność wierze i gotowość do przyjęcia śmierci za swoje przekonania.

Po tych słowach Stefanidę pojmano. Nie wycofała się ze swoich słów i nie zgodziła się wyrzec się chrześcijaństwa. Zgodnie z opisem zawartym w hagiografii kościelnej przywiązano ją do dwóch palm, pochylonych ku ziemi. Kiedy drzewa zostały uwolnione, wyprostowały się i rozerwały ciało kobiety. Niektóre kościelne przekazy wskazują, że w chwili śmierci Stefanidzie było zaledwie 15 lat. Jej historia stała się częścią wspólnej pamięci o męczennikach, którzy zgodnie z chrześcijańskim wyznaniem wiary nie wyrzekli się swojej wiary nawet pod groźbą okrutnej śmierci.

Jak zginął Wiktor i co stało się z ciałami męczenników

Po egzekucji Stefanidy tortury Wiktora trwały nadal. Ostatecznie wojownika skazano na śmierć przez ścięcie. Według kościelnej tradycji przed egzekucją przewidział on śmierć swoich oprawców oraz dalszy los dowódcy wojskowego. W żywocie świętego czytamy, że słowa te później się spełniły. Takie epizody w dawnych opowieściach o męczennikach często podkreślały wiarę w to, że nawet przed śmiercią święty zachowuje siłę duchową.

Po egzekucji ciała Wiktora i Stefanidy, zgodnie z przekazem, zostały potajemnie pochowane przez chrześcijan. Ich szczątki wiąże się z Damaszkiem, gdzie, zgodnie z tradycją kościelną, spoczywają. Jednocześnie dostępne żywoty świętych nie dostarczają szczegółowych współczesnych informacji historycznych na temat miejsca pochówku ani dalszych losów relikwii. Dlatego te szczegóły należy traktować właśnie jako część przekazu, który zachował się w tradycji kościelnej. Najważniejszym elementem tej opowieści pozostaje wspólny czyn dwóch osób, które nie wyrzekły się swoich przekonań.

Co symbolizuje pamięć o świętych Wiktorze i Stefanidzie

W historii tych męczenników Kościół dostrzega przykład męstwa, wierności i duchowej wytrwałości. Wiktor nie zgodził się spełnić żądania sprzecznego z jego wiarą, nawet zdając sobie sprawę z możliwych konsekwencji. Stefaniida z kolei nie pozostała obojętna na to, co zobaczyła, i również otwarcie wyraziła swoje przekonania. Ich historia przypomina, że wiara w tradycji chrześcijańskiej wiąże się nie tylko ze słowami, ale także z gotowością do działania zgodnie z własnymi przekonaniami. Właśnie dlatego Kościół czci ich razem.

Ważne miejsce w tej historii zajmuje również temat godności ludzkiej. Wiktor był żołnierzem, który odmówił uznania obrzędu religijnego za warunek konieczny służby. Stefania natomiast odważyła się wyrazić własne stanowisko, choć zdawała sobie sprawę, że może to kosztować ją życie. W interpretacji kościelnej ich przykład mówi o wolności sumienia i odpowiedzialności za własny wybór. Dla wiernych jest to również okazja do zastanowienia się nad tym, jak pozostać wiernym swoim wartościom w trudnych okolicznościach.

Jak czci się świętych tego dnia

11 listopada wierni mogą przyjść do świątyni na nabożeństwo, pomodlić się i zapalić świeczkę ku pamięci męczenników. W tradycji prawosławnej pamięć świętych zazwyczaj upamiętnia się wspólną modlitwą, czytaniem odpowiednich tekstów kościelnych oraz odśpiewaniem troparia – krótkiego hymnu opowiadającego o czynie świętego. W modlitwach do Wiktora i Stefanidy wierni proszą o duchową wytrwałość, męstwo i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. Nie ustanowiono żadnych obowiązkowych uroczystości ludowych ani szczególnych obrzędów związanych z tym dniem.

Tego dnia można również uczynić dobry uczynek, wesprzeć osobę przeżywającą trudny okres lub pomóc tym, którzy potrzebują uwagi. Taki gest nie jest odrębnym wymogiem kościelnym, ale odpowiada chrześcijańskiemu rozumieniu miłosierdzia i troski o bliźnich. Jednocześnie Kościół nie wiąże pamięci o męczennikach z wróżbami ani obowiązkowymi przesądami. Głównym sensem tego dnia jest modlitwa, pamięć i refleksja nad wiernością własnym przekonaniom.

Ciekawostki o Wiktorze i Stefanidzie

Wiktor był żołnierzem. Według hagiografii kościelnej służył w armii rzymskiej w Damaszku, ale odmówił udziału w pogańskich obrzędach.

Stefania była bardzo młoda. W żywocie opublikowanym przez Kościół prawosławny w Ameryce podano, że miała 15 lat.

Ich pamięć wiąże się z Damaszkiem. To właśnie tam, zgodnie z tradycją kościelną, ponieśli męczeństwo i zostali pochowani.

W tekstach kościelnych pojawia się obraz dwóch wieńców. Stefanida, widząc cierpienia Wiktora, rzekomo ujrzała dwa wieńce – dla niego i dla siebie. W symbolice chrześcijańskiej wieniec męczennika oznacza duchowe zwycięstwo.

Czci się ich razem. Kalendarz kościelny wspomina Wiktora i Stefanidę tego samego dnia, ponieważ ich historie łączą wspólne świadectwo wiary chrześcijańskiej.

Kiedy czci się Wiktora i Stefanidę w 2026 roku

W 2026 roku dzień pamięci męczennika Wiktora i męczenniczki Stefanidy według kalendarza nowojuliańskiego przypada na środę, 11 listopada. Wspólnoty, które nadal posługują się kalendarzem juliańskim, będą obchodzić tę rocznicę 24 listopada. Obie daty dotyczą tych samych świętych i tego samego wydarzenia kościelnego.

Ten dzień poświęcony jest pamięci osób, które – zgodnie z tradycją chrześcijańską – nie wyrzekły się wiary nawet w obliczu śmierci. Historia Wiktora i Stefanidy przypomina o sile przekonań, męstwie i odpowiedzialności za własny wybór. Dla wiernych jest to przede wszystkim dzień modlitwy i oddania czci męczennikom, a nie huczne święto ludowe.

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