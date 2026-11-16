Jordania 16 listopada zablokowała komunikator Telegram, tłumacząc to przeciwdziałaniem szerzeniu ekstremizmu i radykalizacji za pośrednictwem platform cyfrowych. O decyzji informuje Anadolu Agency.

Przyczyny blokady

W oświadczeniu Dyrekcji Bezpieczeństwa Publicznego, rozpowszechnionym przez państwową agencję Petra, wskazano, że ograniczenie ma wzmocnić bezpieczeństwo cyfrowe, chronić użytkowników i zmniejszyć ryzyko nielegalnej działalności na platformach internetowych.

Resort oświadczył, że środek ma przeciwdziałać wykorzystywaniu platform cyfrowych do cyberprzestępczości, gróźb, szantażu i rozpowszechniania nielegalnych treści. Wśród zagrożeń wymieniono próby propagowania ekstremizmu i radykalizacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu narodowemu.

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Dyrekcja podkreśliła, że działa zgodnie z obowiązującym prawem i w trosce o bezpieczeństwo publiczne. Władze oświadczyły również, że zamierzają nadal podejmować niezbędne działania przeciwko przestępstwom i naruszeniom w cyberprzestrzeni. W oświadczeniu nie sprecyzowano, jak długo potrwa blokada Telegramu ani jakie konkretne incydenty były podstawą decyzji.

Atak w gubernatorstwie Karak

Decyzję podjęto w związku z nasileniem obaw o bezpieczeństwo po ataku 23 października na osoby uczestniczące w pogrzebie w Greckim Kościele Prawosławnym w południowym gubernatorstwie Karak. W wyniku ataku zginęło dziewięć osób, a kolejne 34 zostały ranne.

Państwowy Sąd Bezpieczeństwa Jordanii dzień wcześniej skazał trzech mężczyzn na karę śmierci, uznając ich za winnych przeprowadzenia tego ataku.

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