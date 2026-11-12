Do sądu przekazano akt oskarżenia przeciwko dowódcy plutonu rozpoznawczego 247. pułku desantowo-szturmowego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, któremu zarzuca się brutalne traktowanie ludności cywilnej na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu chersońskiego.

Pod kierownictwem procesowym prokuratury obwodowej w Chersoniu żołnierzowi zarzuca się brutalne traktowanie ludności cywilnej oraz inne naruszenia praw i zwyczajów wojennych – część 2 art. 28 oraz część 1 art. 438 Kodeksu karnego Ukrainy.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa latem 2023 roku 33-letni dowódca plutonu był jednym z żołnierzy zapewniających reżim okupacyjny na lewym brzegu obwodu chersońskiego.

Po wysadzeniu przez wojska rosyjskie tamy elektrowni wodnej w Kachowkach wraz z innymi okupantami patrolował zalane Oleszki na łodzi motorowej.

Podczas jednego z patroli rosyjscy żołnierze bezprawnie zatrzymali dwóch lokalnych mieszkańców. Obaj mężczyźni byli cywilami, nie posiadali broni i nie brali udziału w działaniach wojennych.

Poszkodowanych przewieziono do mieszkania na dziewiątym piętrze wieżowca, gdzie przez 10 dni przetrzymywano ich w nieludzkich warunkach. Mężczyźni nie otrzymywali wystarczającej ilości jedzenia i wody oraz nie mieli możliwości zaspokojenia potrzeb fizjologicznych.

Od jednego z bezprawnie zatrzymanych dowódca rosyjskiego plutonu domagał się informacji o lokalnych wolontariuszach oraz danych dotyczących jego siostrzeńca.

Ofiara była codziennie poddawana brutalnym przesłuchaniom. Bito ją i torturowano prądem elektrycznym: przewody podłączano do palców, a dla wzmocnienia bólu pod nogi kładziono mokrą szmatkę.

Podczas jednego z przesłuchań oskarżony owinął mężczyźnie wokół szyi kabel elektryczny i dusił go aż do utraty przytomności.

Innego cywila okupanci oskarżyli o lokalizowanie pozycji ogniowych armii rosyjskiej. Poddając go torturom, próbowali uzyskać od niego informacje na temat sposobów przekazywania danych Siłom Obronnym Ukrainy.

Mężczyzna był systematycznie torturowany prądem elektrycznym i bity po całym ciele. W wyniku znęcania się doznał licznych ciężkich urazów, w szczególności:

złamania 11 żeber, mostka i szczęki;

stłuczenia płuc;

oparzenia.

Z powodu braku opieki medycznej rany uległy zakażeniu, a u poszkodowanego rozwinęła się gangrena. Ostatecznie doprowadziło to do amputacji palca u ręki.

Obaj cywile zostali zwolnieni dopiero pod koniec czerwca 2023 roku.

Specjalne dochodzenie przedprocesowe w ramach postępowania karnego prowadzili śledczy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w obwodzie chersońskim. Wsparcie operacyjne zapewniali funkcjonariusze oddziału 79 Straży Granicznej Państwowej Służby Granicznej Ukrainy.

Akt oskarżenia przeciwko dowódcy rosyjskiego plutonu rozpoznawczego został już przekazany do sądu. Jego działania zakwalifikowano jako okrutne traktowanie ludności cywilnej oraz inne naruszenia praw i zwyczajów wojennych.

Informację tę przekazała prokuratura obwodowa w Chersoniu.

Wcześniej Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oraz prokuratura obwodowa w Ługańsku zgromadziły materiał dowodowy i zaocznie postawiły zarzuty kierownikowi okupacyjnej instytucji penitencjarnej w tymczasowo zajętej Ługańsku.

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