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Ciągnik wjechał na minę przeciwpancerną na Wołyniu; jest jedna ofiara śmiertelna i jeden ranny

UA NEWS 20 października 2026 17:58
Ciągnik wjechał na minę przeciwpancerną na Wołyniu; jest jedna ofiara śmiertelna i jeden ranny

W pobliżu wsi Mukoszyn w powiecie Kamień-Kaszirski traktor wjechał na minę przeciwpancerną podczas prac leśnych.

W wyniku wybuchu 55-letni nadleśniczy zginął na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń, a jego 41-letni kolega został ranny i trafił do szpitala. Według wstępnych informacji pracownicy zajmowali się wycinką drzew w lesie.

Śledczy przekazali akta sprawy do Państwowego Biura Śledczego w celu ustalenia wszystkich okoliczności tej tragedii.

Źródło: policja wołyńska.

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