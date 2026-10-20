Ciągnik wjechał na minę przeciwpancerną na Wołyniu; jest jedna ofiara śmiertelna i jeden ranny
W pobliżu wsi Mukoszyn w powiecie Kamień-Kaszirski traktor wjechał na minę przeciwpancerną podczas prac leśnych.
W wyniku wybuchu 55-letni nadleśniczy zginął na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń, a jego 41-letni kolega został ranny i trafił do szpitala. Według wstępnych informacji pracownicy zajmowali się wycinką drzew w lesie.
Śledczy przekazali akta sprawy do Państwowego Biura Śledczego w celu ustalenia wszystkich okoliczności tej tragedii.
Źródło: policja wołyńska.
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