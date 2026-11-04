От Франковской области до Львовской — нашли кота породы саван, пропавшего в июне

В селе Чишки недалеко от Львова нашли и поймали кота породы саванна по кличке Саваж. Он сбежал от хозяйки ещё 6 июня в селе Ямница в Ивано-Франковской области и почти пять месяцев провёл на воле. За это время животное замечали в различных населённых пунктах двух областей, но подойти к нему и поймать не удавалось.

О том, что Саважа наконец нашли, хозяйка животного сообщила во вторник, 3 ноября, на своей странице в Facebook. По её словам, помогли местные жители села Чишки — Александр и его мама Ирина. Именно они присоединились к поискам и в итоге помогли вернуть кота.

Саваж принадлежит к породе саванна F1. Это гибрид первого поколения, полученный в результате скрещивания дикого африканского сервала и домашнего кота. Из-за такого происхождения животное может вести себя осторожно или даже агрессивно с незнакомцами.

Как кот преодолел путь от Франковщины до Львовщины

Саваж пропал 6 июня в селе Ямница недалеко от Ивано-Франковска. В то утро он сбежал с поводка, после чего хозяйка сразу же начала его искать. Женщина также объявила вознаграждение в размере 100 долларов тому, кто поможет найти животное. Хозяйка предупреждала, что Саваж — не обычная домашняя кошка. Из-за гибридного происхождения он может шипеть, показывать зубы и не подпускать к себе людей. Поэтому всех, кто заметит животное, просили не пытаться самостоятельно его поймать, а сразу звонить хозяйке и следить, куда оно движется.

История быстро распространилась в социальных сетях. Люди сообщали о возможных встречах с Саважем в разных населенных пунктах. 10 августа кота якобы видели в Галиче в Ивано-Франковской области, однако тогда его не удалось поймать.

В сентябре новые сообщения начали поступать уже из Львовской области. Животное замечали вблизи сел Звенигород, Шоломия и Видники. Также очевидцы писали, что видели его в Бережанах, Гаях и Винниках. Хозяйка вместе с помощниками выезжала по каждому новому адресу, но каждый раз кот избегал людей и исчезал. Так продолжалось почти пять месяцев. За это время Саваж успел переместиться на значительное расстояние от места, где исчез. А поиски охватили территории Ивано-Франковской и Львовской областей.

Кто помог поймать Саважа

Впоследствии кота заметили недалеко от села Чишки. Местный житель Александр одним из первых увидел животное на Львовщине и с тех пор постоянно помогал хозяйке в его поисках.

Женщина отдельно поблагодарила его за то, что он не остался в стороне и поддерживал поиски в течение длительного времени. «Особая, огромная благодарность — Александру из села Чишки. Саша, я никогда не забуду всего, что ты сделал для нас. Именно он первым увидел Саважа на Львовщине. И с тех пор всё это время помогал нам: откликался на просьбы, ездил, искал, переносил ловушки, раскладывал еду, возил нас туда, откуда поступала очередная новость. Снова и снова находил для нас время и силы. А в конце концов именно он и поймал Саважика», — рассказала хозяйка.

Также она поблагодарила маму Александра, Ирину, которая тоже присоединилась к поискам. Отдельные слова благодарности женщина адресовала спасателям ГСЧС во Львовской области. По её словам, они также помогли вернуть кота.

Что известно о породе саванна F1

Саванна — это порода кошек, появившаяся в результате скрещивания африканского сервала с домашней кошкой. Обозначение F1 означает первое поколение такого гибрида. То есть один из родителей животного — дикий сервал, а другой — домашняя кошка. Саванны обладают характерной внешностью: длинные ноги, большие уши и короткая шерсть с тёмными пятнами. По внешнему виду они напоминают маленьких диких кошек. Такие животные обычно крупные, активные и очень подвижные. Они могут высоко прыгать и преодолевать значительные расстояния.

По характеру саванны могут отличаться от обычных домашних кошек. Их поведение зависит от поколения и индивидуальных особенностей животного. В то же время они могут привязываться к хозяевам и взаимодействовать с людьми. История Саважа завершилась после почти пяти месяцев поисков. Кота нашли недалеко от Львова благодаря помощи местных жителей и спасателей. Об этом во вторник, 3 ноября, на своей странице в Facebook сообщила владелица животного с ником Stefa Kosmetyka.



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