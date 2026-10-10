Две ложки томатной пасты в день могут улучшить концентрацию внимания — исследование

Испанские ученые обнаружили, что ежедневное употребление томатной пасты в течение трех месяцев может положительно влиять на внимание и скорость обработки информации. В исследовании приняли участие 42 человека в возрасте от 40 до 55 лет.

Участники добавляли в свой обычный рацион в среднем около 35 граммов томатной пасты в день — примерно две столовые ложки. В другой фазе эксперимента они ограничивали потребление помидоров и других продуктов, богатых ликопеном — антиоксидантом, придающим помидорам красный цвет.

После периода употребления томатной пасты участники набрали примерно на семь баллов больше по показателю концентрации внимания и на восемь баллов больше по скорости обработки информации по сравнению с контрольной фазой.

Исследователи также зафиксировали повышение уровня ликопена в крови и белка BDNF, который связан с функционированием и адаптацией клеток мозга. Сканирование мозга части участников выявило изменения во взаимодействии между отдельными нейронными сетями.

Ученые предполагают, что томатная паста может способствовать поддержанию когнитивных функций. В то же время они подчеркивают, что результаты являются предварительными: исследование было небольшим и проводилось с участием здоровых людей среднего возраста. Кроме того, невозможно утверждать, что эффект вызвал исключительно ликопин, ведь томатная паста содержит и другие соединения.

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