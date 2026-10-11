Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что передовые системы искусственного интеллекта должны получить механизмы сдерживания, независимый контроль и механизм экстренной остановки, который позволит уполномоченным людям приостановить или выключить модель во время выполнения задачи. Об этом он написал в соцсети X, сообщает CNBC.

Контроль над моделями

Наделла считает, что недетерминированные модели следует окружить надежной детерминированной системной архитектурой, человеческим контролем и проверенными рабочими процедурами. Он также призвал разработать отраслевые стандарты там, где действующих норм недостаточно.

По его словам, к передовым закрытым моделям и моделям с открытыми весами стоит применять подход, аналогичный обращению с внутренними рисками. Это должно стать одним из способов построения системы контроля над ИИ.

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Принципы наблюдаемости

Глава Microsoft предложил проектировать системы ИИ по принципам наблюдаемости. Среди таких принципов он назвал разнообразие моделей, понятный человеку след действий модели, непрерывное тестирование системы, независимые механизмы контроля и аудита, сдерживание и раскрытие информации об инцидентах.

Наделла отметил, что наиболее надежной системой суперинтеллекта будет не та, чьей модели больше всего доверяют, а та, которая позволяет меньше всего полагаться на доверие к модели. Его заявление прозвучало на фоне призывов других руководителей технологических компаний и исследователей усилить предохранители в сфере ИИ, а в отдельных случаях — замедлить развитие передовых технологий.

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