Гендиректор Microsoft Наделла закликав додати до ШІ екстрене гальмо — CNBC

Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла заявив, що передові системи штучного інтелекту мають отримати механізми стримування, незалежний контроль та механізм екстреної зупинки, який дасть уповноваженим людям змогу призупинити або вимкнути модель під час виконання завдання. Про це він написав у соцмережі X, повідомляє CNBC.

Контроль над моделями

Наделла вважає, що недетерміновані моделі слід оточити надійною детермінованою системною архітектурою, людським контролем і перевіреними робочими процедурами. Він також закликав розробити галузеві стандарти там, де чинних норм недостатньо.

За його словами, до передових закритих моделей і моделей з відкритими вагами варто застосовувати підхід, подібний до поводження з внутрішніми ризиками. Це має стати одним зі способів побудови системи контролю над ШІ.

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Принципи спостережуваності

Очільник Microsoft запропонував проєктувати системи ШІ за принципами спостережуваності. Серед таких принципів він назвав різноманітність моделей, зрозумілий для людини слід дій моделі, безперервне тестування системи, незалежні механізми контролю та аудиту, стримування і розкриття інформації про інциденти.

Наделла зазначив, що найбільш надійною системою надінтелекту буде не та, чиїй моделі найбільше довіряють, а та, яка дозволяє найменше покладатися на довіру до моделі. Його заява пролунала на тлі закликів інших керівників технологічних компаній і дослідників посилити запобіжники у сфері ШІ, а в окремих випадках — уповільнити розвиток передових технологій.

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