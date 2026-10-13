Большинство жителей ЕС против скорого вступления Украины в Евросоюз — опрос

Более половины жителей Европейского Союза — 53% — считают, что Украину не стоит принимать в союз в ближайшие годы. В то же время 47% опрошенных придерживаются противоположной позиции.

Больше всего противников ускоренного вступления Украины в ЕС в Румынии — 60%, Германии — 59%, а также во Франции и Польше — по 57%. Меньше всего тех, кто не поддерживает быстрое присоединение Украины к блоку, в Швеции — 31%, Испании и Португалии — по 37%, а также в Нидерландах — 43%. В то же время в Украине 83% граждан выступают за как можно более быстрое вступление в Евросоюз.

Кроме того, 58% украинцев считают, что сопротивление российской агрессии со стороны Украины является защитой всего европейского континента и ЕС в целом. Однако среди жителей Евросоюза 29% убеждены, что сам Союз и его государства-члены вносят больший вклад в общую оборону, чем Украина.

Еще 23% опрошенных европейцев считают вклад обеих сторон равнозначным. Лишь 16% респондентов назвали Украину главным защитником Европы.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом Бертельсманна.

Украина рассчитывает завершить процесс вступления в ЕС в 2027 году, — Качка.

На первом после летнего перерыва заседании рабочей группы Совета Евросоюза по вопросам расширения (COELA) 1 сентября делегация Венгрии в очередной раз отказалась утвердить результаты скрининга переговорных кластеров 2 и 3 для Украины.

Украина рассчитывает до конца 2026 года открыть остальные переговорные кластеры по вступлению в Европейский Союз. Премьер-министр Сергей Корецкий обсудил прогресс евроинтеграции с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос и заявил, что правительство совместно с парламентом работает над ускорением необходимых реформ.

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