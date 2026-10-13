Більшість жителів ЄС проти швидкого вступу України до Євросоюзу — опитування

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Понад половина жителів Європейського Союзу — 53% — вважають, що Україну не варто приймати до об’єднання в найближчі роки. Водночас 47% опитаних підтримують протилежну позицію.

Найбільше противників прискореного вступу України до ЄС у Румунії — 60%, Німеччині — 59%, а також у Франції та Польщі — по 57%. Найменше тих, хто не підтримує швидке приєднання України до блоку, у Швеції — 31%, Іспанії та Португалії — по 37%, а також у Нідерландах — 43%. Водночас в Україні 83% громадян виступають за якнайшвидший вступ до Євросоюзу.

Крім того, 58% українців вважають, що спротив російській агресії з боку України є захистом усього європейського континенту та ЄС загалом. Однак серед жителів Євросоюзу 29% переконані, що сам Союз і його держави-члени роблять більший внесок у спільну оборону, ніж Україна.

Ще 23% опитаних європейців вважають внесок обох сторін рівнозначним. Лише 16% респондентів назвали Україну головним захисником Європи.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом Бертельсманна.

Україна розраховує завершити вступ до ЄС у 2027 році, — Качка.

На першому після літньої перерви засіданні робочої групи Ради Євросоюзу з питань розширення (COELA) 1 вересня делегація Угорщини вкотре відмовилася затвердити результати скринінгу переговорних кластерів 2 та 3 для України.

Україна розраховує до кінця 2026 року відкрити решту переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу. Прем’єр-міністр Сергій Корецький обговорив прогрес євроінтеграції з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос та заявив, що уряд разом із парламентом працює над прискоренням необхідних реформ.

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