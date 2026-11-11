Как пользоваться кредитным лимитом без ущерба для личного бюджета

Иногда деньги нужны раньше, чем поступает зарплата. Например, может потребоваться срочно отремонтировать автомобиль, заменить сломанную бытовую технику или покрыть незапланированные расходы.

В таких ситуациях может помочь кредитный лимит в ПроКредит Банке, который дает доступ к дополнительным средствам через платежную карту. Однако пользоваться ими следует с учётом собственных доходов и предстоящих платежей, чтобы временные расходы не превратились в длительную долговую нагрузку.

Для каких целей подходит кредитный лимит

Такой финансовый продукт может быть уместен, когда нужно покрыть конкретные расходы, а собственных средств временно недостаточно. В отличие от кредита с установленным графиком ежемесячного погашения задолженности, лимит позволяет пользоваться доступной суммой по мере необходимости. Проценты обычно начисляются на фактически использованные средства в соответствии с условиями договора.

Наиболее оправданное использование доступного кредитного лимита — для необходимых расходов, которые сложно отложить. Например, если сломалась техника, а покупка новой не была предусмотрена бюджетом.

Еще одна ситуация — временный разрыв между обязательными платежами и поступлением дохода. Например, оплату за обучение нужно внести до определенной даты, а зарплата поступит через несколько дней.

Зато кредитный лимит не стоит использовать для постоянного покрытия нехватки денег.

Как правильно пользоваться кредитным лимитом

Даже если банк одобрил значительную сумму, это не означает, что её стоит использовать полностью. Доступный лимит определяет максимальный объем кредитных средств, но комфортный размер задолженности зависит от того, сколько денег остается после обязательных расходов. Чтобы избежать проблем с бюджетом, придерживайтесь нескольких правил:

определите свой предел — посчитайте, сколько сможете вернуть из ближайших доходов;

рассчитайте полную стоимость пользования средствами — учитывайте льготный период, процентную ставку, порядок начисления процентов и возможные комиссии;

возвращайте деньги раньше, если у вас есть такая возможность — это может сократить общие расходы;

не рассчитывайте на неподтвержденные доходы — будущая премия или ожидаемое повышение не должны быть единственным источником погашения.

Также важно следить за кредитными расходами после каждого использования. Вы можете проверять задолженность в банковском приложении.

Наименьший риск для бюджета возникает тогда, когда вы пользуетесь только необходимой суммой, знаете стоимость заимствования и имеете реалистичный план возврата денег.

Читай нас в