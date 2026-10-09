Во Львовской области будут судить чиновников за хищение угля

Прокуроры Львовской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении председателя горсовета Львовской области, ее заместительницы, исполняющей обязанности начальника отдела образования, и заместителя директора предприятия в связи с закупкой некачественного угля для учебных заведений, что привело к убыткам на сумму почти 2,3 млн грн. Кроме того, председателя горсовета обвиняют в получении неправомерной выгоды от подчиненных.

Следствие установило, что в сентябре прошлого года заместитель директора частного предприятия вступил в сговор с городским головой и её заместительницей для получения преимущества при заключении договора.

В схему вовлекли исполняющую обязанности начальника отдела образования, направляли запросы только «своим» субъектам хозяйствования и подготовили тендерную документацию под нужного подрядчика. В октябре 2025 года был заключен договор, после чего в 11 учебных заведений доставили 214 тонн некачественного угля без документов о качестве, а подрядчик безосновательно получил бюджетные средства.

Кроме того, зафиксирован факт получения председателем горсовета неправомерной выгоды от подчиненных в виде части средств от начисленных премий. В частности, чиновница получила 4 700 грн наличными от сотрудницы финансового отдела. Председателю горсовета, её заместителю и исполняющей обязанности начальника отдела инкриминируются злоупотребление служебным положением и получение неправомерной выгоды, а заместителю директора предприятия — завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Источник: Львовская областная прокуратура.

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