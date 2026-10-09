На Львівщині судитимуть чиновників за розкрадання на вугіллі

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Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови міськради Львівщини, її заступниці, виконувачки обов’язків начальниці відділу освіти та заступника директора підприємства через закупівлю неякісного вугілля для закладів освіти із збитками на майже 2,3 млн грн. Окрім того, голову міськради обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди від підлеглих.

Слідство встановило, що у вересні минулого року заступник директора приватного підприємства вступив у змову з міською головою та її заступницею для отримання переваги під час укладення договору.

До схеми залучили виконувачку обов’язків начальниці відділу освіти, надсилали запити лише «своїм» суб'єктам господарювання та сформували тендерну документацію під потрібного підрядника. У жовтні 2025 року було укладено договір, після чого до 11 закладів освіти доставили 214 тонн неякісного вугілля без документів про якість, а підрядник безпідставно отримав бюджетні кошти.

Окрім цього, задокументовано факт отримання головою міськради неправомірної вигоди від підлеглих у вигляді частини коштів від нарахованого преміювання. Зокрема, посадовиця отримала 4 700 грн готівкою від спеціалістки фінансового відділу. Голові міськради, її заступниці та виконувавачці обов’язків начальниці відділу інкриміновано зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди, а заступнику директора підприємства — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

Джерело: Львівська обласна прокуратура.

У Києві перед судом постане колишній начальник управління освіти Солом’янської РДА через закупівлю електроенергії для закладів освіти зі збитками на понад 5,4 мільйона гривень. Досудове розслідування у справі завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.

У вересні 2025 року прокуратура клопотала про розшук та затримання начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА Ольги Дроздової, обвинуваченої у справі про закупівлю овочерізок та стільців для укриттів по завищеним цінам.

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