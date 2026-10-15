Рада приняла закон о налогообложении посылок из-за рубежа

Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий обложение НДС товаров, приобретенных в зарубежных интернет-магазинах. Налог планируется взимать с покупок независимо от их стоимости, однако предусмотрено исключение.

За закон с регистрационным номером 16051-1 проголосовали 252 народных депутата.

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс Украины. Он предлагает ввести НДС (налог на добавленную стоимость) на товары, приобретаемые через иностранные маркетплейсы. Так называют интернет-площадки, на которых продаются товары из-за рубежа.

Налог планируется взимать независимо от стоимости покупки.

Кто будет платить НДС за покупки до 150 евро

Если онлайн-покупка стоит до 150 евро, НДС будет начислять и уплачивать электронная платформа. То есть сам маркетплейс.

Отдельно в документе предусмотрено исключение. Некоммерческие посылки стоимостью до 45 евро предлагается оставить без НДС.

Обновлено. Депутат Ольга Василевская-Смаглюк добавила, что в этом же законопроекте была принята поправка об особенностях финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP).

«Она должна разблокировать подписание закона о налогообложении доходов с цифровых платформ, который остается без подписи Президента из-за внесённой в него депутатами нормы, ослаблявшей финансовый мониторинг PEP», — говорится в заявлении.

Об этом сообщается со ссылкой на Верховную Раду.

Посылки из-за рубежа могут подорожать из-за нового НДС.

Профильный комитет Верховной Рады поддержал доработанный законопроект о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы. Предложенные изменения могут повлиять на покупки украинцев на популярных онлайн-площадках.

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