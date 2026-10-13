В Тернополе студенту предъявили подозрение в поджоге двух автомобилей

В Тернополе правоохранители задержали 19-летнего студента, которого подозревают в поджоге двух автомобилей. По данным следствия, незнакомец в Telegram убедил молодого человека, что на машинах якобы установили радиомаяки для наведения российских ударных дронов на город.

Под процессуальным руководством Тернопольской окружной прокуратуры студенту было предъявлено подозрение в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, молодой человек переписывался в Telegram с неизвестным лицом, которое приказало ему повредить два автомобиля в Тернополе. Собеседник утверждал, что российские агенты якобы прикрепили к колесам транспортных средств радиомаячки, с помощью которых российские войска могли наводить ударные беспилотники типа «Шахед» на город.

Вечером 7 октября 2026 года студент приобрел в торговом центре средство для разжигания огня и полотенце. После этого он отправился на улицу Торговица в Тернополе.

Там молодой человек положил на колесо автомобиля Ford Transit D полотенце, смоченное легковоспламеняющимся веществом, и поджёг его. После этого он покинул место происшествия.

В тот же вечер студент, по версии следствия, действовал по аналогичной схеме в переулке Цегельном. На этот раз он поджог автомобиль Renault Master.

После поджогов молодой человек скрылся, однако правоохранители задержали его.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование ведут следователи районного управления полиции ГУНП в Тернопольской области при оперативном сопровождении Управления СБУ в Тернопольской области.

В прокуратуре напомнили, что недавно жителю Кременецкого района сообщили о подозрении в поджоге банка. По предварительным данным, мужчина мог совершить это, полагая, что таким образом сможет «выкурить» из помещения вражеского агента.

Также продолжается судебное разбирательство в отношении другого мужчины, который, по версии следствия, поджог объект, якобы пытаясь спасти подругу. Ему также предлагали совершить диверсию путем поджога этого же банка.

Во всех этих случаях предложения о совершении преступлений поступали через Telegram от неустановленных лиц. Обстоятельства этих дел устанавливают правоохранительные органы.

Об этом сообщила Тернопольская областная прокуратура.

В Ровно 18-летнего местного жителя подозревают в поджоге автомобиля военнослужащего за обещанное вознаграждение в размере $1500. По данным следствия, парень нашел заказ в Telegram и выполнил его, однако обещанных денег так и не получил.

Также полиция совместно с СБУ задержала 24-летнего жителя Кременецкого района, которого подозревают в поджоге центрального входа в отделение коммерческого банка в Тернополе. По данным следствия, мужчина действовал по указанию российского куратора.

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