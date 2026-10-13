У Тернополі студенту оголосили підозру у підпалі двох автомобілів

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У Тернополі правоохоронці затримали 19-річного студента, якого підозрюють у підпалі двох автомобілів. За даними слідства, незнайомець у Telegram переконав юнака, що на автівках нібито встановили радіомаячки для наведення російських ударних дронів на місто.

За процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури студенту повідомили про підозру в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, юнак листувався в Telegram із невідомою особою, яка наказала йому пошкодити два автомобілі в Тернополі. Співрозмовник стверджував, що російські агенти нібито прикріпили до коліс транспортних засобів радіомаячки, за допомогою яких російські війська могли наводити ударні безпілотники типу «Шахед» на місто.

Увечері 7 жовтня 2026 року студент придбав у торговельному центрі засіб для розпалювання вогню та рушник. Після цього він вирушив на вулицю Торговиця в Тернополі.

Там юнак поклав на колесо автомобіля Ford Transit D рушник, змочений легкозаймистою речовиною, і підпалив його. Після цього він залишив місце події.

Того самого вечора студент, за версією слідства, діяв за аналогічною схемою на провулку Цегельному. Цього разу він підпалив автомобіль Renault Master.

Після підпалів юнак утік, однак правоохоронці затримали його.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі районного управління поліції ГУНП у Тернопільській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Тернопільській області.

У прокуратурі нагадали, що нещодавно жителю Кременецького району повідомили про підозру в підпалі банку. За попередніми даними, чоловік міг вчинити це, повіривши, що таким чином зможе «викурити» з приміщення ворожого агента.

Також триває судовий розгляд щодо іншого чоловіка, який, за версією слідства, підпалив об’єкт, нібито намагаючись урятувати подругу. Йому також пропонували вчинити диверсію шляхом підпалу цього самого банку.

В усіх цих випадках пропозиції щодо вчинення злочинів надходили через Telegram від невстановлених осіб. Обставини цих справ встановлюють правоохоронці.

Про це повідомила Тернопільська обласна прокуратура.

У Рівному 18-річного місцевого жителя підозрюють у підпалі автомобіля військовослужбовця за обіцяну винагороду в $1500. За даними слідства, хлопець знайшов замовлення в Telegram і виконав його, однак обіцяних грошей так і не отримав.

Також поліція спільно з СБУ затримала 24-річного жителя Кременецького району, якого підозрюють у підпалі центрального входу до відділення комерційного банку в Тернополі. За даними слідства, чоловік діяв за вказівкою російського куратора.

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