Украина хочет провести испытания противоракетной системы FREYJA уже этой зимой — Зеленский

Украина рассчитывает получить и испытать европейскую противоракетную систему FREYJA уже этой зимой. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время беседы с журналистами в Дании. По его словам, Киев также обсуждает с партнерами возможность увеличения производства этой системы.

Зеленский пояснил, что Украина хочет не просто получить FREYJA, но и проверить, насколько эффективно она сможет работать против баллистических ракет. Для этого систему планируют испытать в украинских условиях. «Мы говорим не только о том, чтобы получить FREYJA зимой и проверить, как будет работать эта антибаллистическая система, но и о возможностях наращивания производства», — отметил президент.

Таким образом, Украина рассматривает сразу два направления сотрудничества с партнерами: испытания новой разработки и увеличение объемов её производства. Если договоренности удастся реализовать, это может стать ещё одним шагом к укреплению украинской противовоздушной обороны.

Украина расширяет сотрудничество с Данией и Норвегией

Вопрос развития FREYJA Зеленский обсуждал во время визита в Копенгаген. Ранее он сообщил о планах открыть офисы проекта в Дании и Норвегии. Это должно помочь расширить сотрудничество с европейскими партнерами и привлечь их к работе над системой. В ходе переговоров с датскими властями и представителями оборонной промышленности стороны также обсуждали развитие европейской системы противоракетной обороны. Речь идет о совместной работе над технологиями, способными усилить защиту от баллистических угроз.

Для Украины такое сотрудничество имеет особое значение из-за постоянной угрозы ракетных ударов со стороны России. В то же время пока нет подробной информации о дате передачи FREYJA, месте проведения испытаний и количестве систем, которые Украина может получить. Поэтому сейчас Киев рассчитывает перейти от договоренностей к практическим испытаниям уже этой зимой. Параллельно будут продолжаться переговоры о том, как расширить производство FREYJA. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в Дании.

Первое боевое испытание перехватчика противобаллистической системы Freyja, разрабатываемой в рамках коалиции из 10 государств, запланировано на середину 2027 года. Об этом во время саммита по вопросам обороны и космоса в Брюсселе 30 сентября сообщила генеральный директор оборонной компании FirePoint Ирина Терех.

Украина работает над расширением Антибаллистической коалиции для создания эффективной, доступной и пригодной для масштабного производства системы противодействия вражеским ракетам, испытания которой запланированы на текущий год.

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