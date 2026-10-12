Россия заманивает украинцев в оккупированную Донецкую область обещаниями бесплатного жилья

Российская пропаганда продвигает так называемую программу переселения в Донецк для жителей подконтрольных Украине территорий Донецкой области. К кампании привлекаются руководители оккупационных администраций и государственные СМИ РФ.

В частности, глава оккупационной администрации Денис Пушилин заявил о более чем 300 заявках на переселение через российский чат-бот.

В Центре противодействия дезинформации считают эту кампанию попыткой создать иллюзию массовой поддержки России и заманить людей на оккупированные территории обещаниями бесплатного жилья.

Украинцев предупреждают об опасности использования российских чат-ботов. Собранные через них персональные данные российские спецслужбы могут использовать для шантажа и вербовки людей для диверсий против Украины.

Источник: Центр противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации заявил о масштабных манипуляциях во время российских выборов в Госдуму, в частности на временно оккупированных территориях Украины. В Центре утверждают, что российская система пыталась создать нужную Кремлю картину явки и поддержки провластных кандидатов. В то же время окончательные результаты выборов в Госдуму ЦИК РФ утвердила 25 сентября, поэтому утверждение об их отсутствии через неделю после голосования на данный момент является устаревшим.

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