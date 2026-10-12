РФ заманює українців на окуповану Донеччину обіцянками безкоштовного житла

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Російська пропаганда просуває так звану програму переселення до Донецька для жителів підконтрольних Україні територій Донеччини. До кампанії залучають керівників окупаційних адміністрацій і державні медіа РФ.

Зокрема, ватажок окупаційної адміністрації Денис Пушилін заявив про понад 300 заявок на переселення через російський чат-бот.

У Центрі протидії дезінформації вважають цю кампанію спробою створити ілюзію масової підтримки Росії та заманити людей на окуповані території обіцянками безкоштовного житла.

Українців застерігають від використання російських чат-ботів. Зібрані через них персональні дані російські спецслужби можуть використати для шантажу та вербування людей для диверсій проти України.

Джерело: Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації заявив про масштабні маніпуляції під час російських виборів до Держдуми, зокрема на тимчасово окупованих територіях України. У Центрі стверджують, що російська система намагалася створити потрібну Кремлю картину явки та підтримки провладних кандидатів. Водночас остаточні результати виборів до Держдуми ЦВК РФ затвердила 25 вересня, тому твердження про їхню відсутність через тиждень після голосування наразі є застарілим.

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