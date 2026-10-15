Внаслідок російської атаки на Хмельниччині виникла пожежа на нафтобазі

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Увечері 15 жовтня російські війська атакували Хмельницьку область безпілотниками. Унаслідок удару на території нафтобази в Шепетівському районі спалахнула пожежа.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

«Сьогодні ворог неодноразово атакував Хмельниччину безпілотниками. Працювали сили ППО. Є збиття. Унаслідок атаки виникла пожежа на території нафтобази у Шепетівському районі. До ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби. У повітряному просторі області є ворожі безпілотники. Бережіть себе та перебувайте в безпечних місцях», — повідомив Тюрін.

Нагадаємо, що у четвер, 15 жовтня, Шевченківському районі Києва уламки російського безпілотника впали на подвір’я приватної садиби.

Упродовж дня 15 жовтня 2026 року російська армія завдавала ударів по населених пунктах Херсонської області з мінометів, ствольної артилерії та за допомогою безпілотників.

Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

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