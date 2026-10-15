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В результате российского обстрела в Хмельницкой области возник пожар на нефтебазе

UA NEWS 15 Октября 2026 23:43
В результате российского обстрела в Хмельницкой области возник пожар на нефтебазе

Вечером 15 октября российские войска нанесли удар по Хмельницкой области с помощью беспилотников. В результате удара на территории нефтебазы в Шепетовском районе вспыхнул пожар.

 

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

«Сегодня враг неоднократно атаковал Хмельницкую область беспилотниками. Работали силы ПВО. Есть сбитые аппараты. В результате атаки возник пожар на территории нефтебазы в Шепетовском районе. К ликвидации последствий привлечены все необходимые службы. В воздушном пространстве области находятся вражеские беспилотники. Берегите себя и находитесь в безопасных местах», — сообщил Тюрин.

Напомним, что в четверг, 15 октября, в Шевченковском районе Киева обломки российского беспилотника упали во двор частного дома. 

В течение дня 15 октября 2026 года российская армия наносила удары по населенным пунктам Херсонской области из минометов, ствольной артиллерии и с помощью беспилотников.

В результате российской атаки в ночь на 14 октября были повреждены все три городские теплоэлектроцентрали Киева, а также критически важные энергообъекты в Киевской области. В столице возросло число погибших и раненых после ударов по жилой застройке.

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