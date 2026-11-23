23 ноября российский дрон повредил пиццерию «Министерство пиццы» в центре Киева. Заведение расположено на улице Заньковецкой, недалеко от Крещатика.

В пиццерии повреждены окна и летняя терраса. Территорию огородили лентой, посетителей туда не пускают.

По словам соучредителя «Министерства» Спартака Велишаева, все живы и невредимы. Медицинскую помощь оказали всем, кто в ней нуждался.

«Готовимся работать дальше. Нужно немного восстановиться», — сказал он.

Об этом сообщает Village со ссылкой на команду заведения.

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