В Димере Киевской области завершили аварийно-спасательные работы после российского удара по жилому дому 22 ноября. В результате удара погибли 11 человек, в том числе 11-летняя девочка.

Спасатели более суток разбирали завалы. В ходе операции удалось спасти 7-летнего мальчика и 79-летнюю женщину, которая провела под обломками почти сутки. Пятеро пострадавших находятся в больницах.

Из-под завалов и прилегающей территории вывезли более 2 тысяч тонн строительного мусора. Личности двух погибших ещё устанавливаются. Во время работ спасатели неоднократно объявляли минуты тишины из-за угрозы повторных ударов.

Жители подали в полицию более 70 заявлений о поврежденном имуществе. Также зафиксированы повреждения квартир, коммуникаций и соседних зданий. Восстановление водо-, тепло- и электроснабжения в первом подъезде планируется завершить в течение двух-трех дней.

Местные власти организуют помощь пострадавшим, в частности компенсации за поврежденное жилье и выплаты семьям погибших. Для временного закрытия разрушенных окон и крыш уже передали более 600 листов OSB и шифера.

Источник: Иван Выговский

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после российского удара по жилому дому в Димере Киевской области призвал Европу реагировать на действия Кремля комплексно. По его словам, российские провокации выходят далеко за пределы Украины, поэтому ответ должен быть направлен не на отдельные инциденты, а на источник угрозы — Россию. Сибига также подчеркнул, что укрепление Украины важно для безопасности всего европейского континента.

В Димере Киевской области число погибших в результате российской атаки возросло до двух человек, а пострадавших — до четырёх. Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного человека. Поисково-спасательная операция продолжается, на данный момент отсутствует связь с 11 людьми, среди которых двое детей.

В Димере Вышгородского района Киевской области спасатели извлекли из-под завалов пятиэтажного дома тело второго погибшего. Здание разрушил российский беспилотник, а во время удара обрушился целый подъезд. По предварительной информации, найденное тело может принадлежать подростку.

В Вышгородском районе Киевской области продолжаются поисково-спасательные работы после российской атаки в ночь на 22 ноября. В результате удара разрушен подъезд жилого дома — от первого до пятого этажа. Под завалами могут находиться восемь человек, спасатели продолжают их поиски.

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