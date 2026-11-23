Россия применяет тактику повторных ударов по энергетическим объектам Украины именно в тот момент, когда там работают ремонтные бригады после предыдущих атак.

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью журналисту Бенджамину Вердену.

По словам президента, после ночных обстрелов энергетики утром выезжают на места повреждений и оперативно приступают к восстановительным работам. Однако оккупанты дожидаются начала ремонта, чтобы вновь атаковать те же объекты.

Зеленский отметил, что из-за таких повторных ударов Украина иногда теряет людей, которые работают над восстановлением энергетической инфраструктуры.

Источник: Владимир Зеленский.

За два дня Россия атаковала четыре энергообъекта ДТЭК в Днепропетровской области. Оборудование повреждено, на нескольких объектах возникли пожары.

В результате вражеской атаки в Днепропетровской области повреждено важное энергетическое оборудование региона. Это привело к масштабным отключениям электроэнергии в области.

Напомним, что за неделю оккупанты 128 раз атаковали энергетику Украины: где сложнее всего с электричеством.

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