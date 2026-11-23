Зеленский заявил, что РФ вновь наносит удары по энергообъектам во время ремонтных работ, есть погибшие
Россия применяет тактику повторных ударов по энергетическим объектам Украины именно в тот момент, когда там работают ремонтные бригады после предыдущих атак.
Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью журналисту Бенджамину Вердену.
По словам президента, после ночных обстрелов энергетики утром выезжают на места повреждений и оперативно приступают к восстановительным работам. Однако оккупанты дожидаются начала ремонта, чтобы вновь атаковать те же объекты.
Зеленский отметил, что из-за таких повторных ударов Украина иногда теряет людей, которые работают над восстановлением энергетической инфраструктуры.
Источник: Владимир Зеленский.
За два дня Россия атаковала четыре энергообъекта ДТЭК в Днепропетровской области. Оборудование повреждено, на нескольких объектах возникли пожары.
В результате вражеской атаки в Днепропетровской области повреждено важное энергетическое оборудование региона. Это привело к масштабным отключениям электроэнергии в области.
Напомним, что за неделю оккупанты 128 раз атаковали энергетику Украины: где сложнее всего с электричеством.