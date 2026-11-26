Украинские военные нанесли авиационный удар по пункту сосредоточения российских оккупантов в центре Гуляйполя Запорожской области. По данным 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск, в здании россияне собирали пехотные группы и хранили боеприпасы и снаряжение. В результате удара, по предварительной информации военных, могли быть ликвидированы до 20 захватчиков.

Авиация Сил обороны Украины во взаимодействии с 7-м корпусом быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск нанесла удар по российскому пункту скопления в Гуляйполе. По данным военных, россияне обустроили этот пункт в полуразрушенном кирпичном здании в центре города. Оно расположено примерно в 10 километрах от линии боевого столкновения. «Местоположение — полуразрушенное кирпичное здание в центре города, расположенное почти в 10 км от линии боевого столкновения», — отметили в корпусе.

Для чего россияне использовали здание

Этот объект был не просто местом временного пребывания российских военных. По информации ДШВ, здание одновременно служило складом и пунктом сбора небольших пехотных групп. Там действовали подразделения 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии РФ.

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Российские военные использовали эту локацию для подготовки дальнейших наступательных действий к северо-западу от Гуляйполя. То есть этот пункт имел важное значение для организации перемещения и действий оккупационных подразделений на этом направлении.

Как готовили авиаудар

В Десантно-штурмовых войсках подчеркнули, что перед ударом украинские военные детально изучили активность россиян возле здания и внутри него. В частности, отслеживали перемещения личного состава и техники. Это позволило определить назначение объекта и подготовить удар по месту, которое россияне использовали для накопления сил и обеспечения своих подразделений.

По данным военных, в результате совместной операции могли быть ликвидированы до 20 российских оккупантов. Также уничтожены антенны связи, запасы боеприпасов и провизии, мотоциклы и наземные роботизированные комплексы, которые использовал противник.

В 7-м корпусе ДШВ также напомнили о другой операции украинских военных в Гуляйполе. Ранее Силы обороны уничтожили там точку запуска российских беспилотников. Таким образом, украинские подразделения продолжают наносить удары по объектам, которые оккупанты используют для обеспечения своих войск и подготовки атак на этом направлении. Об этом сообщили в 7-м корпусе ДШВ на своей странице в Facebook.

На Гуляйпольском направлении российские войска продолжают активно использовать небольшие пехотные группы. Оккупанты пытаются постепенно приблизиться к украинским позициям и продвинуться вглубь обороны.

В оккупированном Мариуполе уже третьи сутки подряд фиксируется переброска российской военной техники в направлении линии Розовка — Гуляйполе.







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