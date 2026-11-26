В Херсонской области в результате удара со стороны РФ погиб мужчина, шестеро получили ранения
26 ноября в результате российских обстрелов Херсонской области погиб мужчина, ещё шесть мирных жителей получили ранения.
Оккупанты атаковали населенные пункты реактивной и ствольной артиллерией, а также дронами различных типов. По состоянию на 17:30 зафиксировано один погибший и шесть раненых.
В Комышанах в результате атаки дрона погиб мужчина 1969 года рождения. Ранения также получили четверо жителей Херсона, по одному жителю Комышан и Зимовника.
Повреждены многоквартирные дома и автомобили. Прокуратура начала расследование по факту военных преступлений.
Источник: Херсонская областная прокуратура.
Российские военные сбросили взрывчатку с беспилотника на населенный пункт. В результате атаки погиб мирный житель, по факту военного преступления начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины.
Российские войска обстреливали населенные пункты Херсонской области. В результате атак по состоянию на утро 26 ноября один человек погиб, еще один получил ранения.
Российские войска применяли дроны, авиацию и артиллерию для обстрелов Херсонской области. В результате атак по состоянию на утро 23 ноября один человек получил ранения, также были повреждены гражданские объекты.