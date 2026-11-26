26 ноября в результате российских обстрелов Херсонской области погиб мужчина, ещё шесть мирных жителей получили ранения.

Оккупанты атаковали населенные пункты реактивной и ствольной артиллерией, а также дронами различных типов. По состоянию на 17:30 зафиксировано один погибший и шесть раненых.

В Комышанах в результате атаки дрона погиб мужчина 1969 года рождения. Ранения также получили четверо жителей Херсона, по одному жителю Комышан и Зимовника.

Повреждены многоквартирные дома и автомобили. Прокуратура начала расследование по факту военных преступлений.

Источник: Херсонская областная прокуратура.

Российские военные сбросили взрывчатку с беспилотника на населенный пункт. В результате атаки погиб мирный житель, по факту военного преступления начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Российские войска обстреливали населенные пункты Херсонской области. В результате атак по состоянию на утро 26 ноября один человек погиб, еще один получил ранения.

Российские войска применяли дроны, авиацию и артиллерию для обстрелов Херсонской области. В результате атак по состоянию на утро 23 ноября один человек получил ранения, также были повреждены гражданские объекты.

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