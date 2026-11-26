26 listopada w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie chersońskim zginął mężczyzna, a kolejnych sześciu cywilów odniosło rany.

Okupanci zaatakowali miejscowości przy użyciu artylerii rakietowej i lufowej, a także dronów różnych typów. Według stanu na godz. 17:30 odnotowano jedną ofiarę śmiertelną i sześciu rannych.

W Komyshanach w wyniku ataku drona zginął mężczyzna urodzony w 1969 roku. Rannych zostało również czterech mieszkańców Chersoniu oraz po jednym mieszkańcu Komyshan i Zymivnika.

Uszkodzono budynki wielorodzinne i samochody. Prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie zbrodni wojennych.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Chersoniu.

Rosyjscy żołnierze zrzucili ładunki wybuchowe z drona na miejscowość. W wyniku ataku zginął cywil; w sprawie przestępstwa wojennego wszczęto dochodzenie przedprocesowe na podstawie części 2 art. 438 Kodeksu Karnego Ukrainy.

Rosyjskie wojska ostrzeliwały miejscowości w obwodzie chersońskim. W wyniku ataków, według stanu na poranek 26 listopada, jedna osoba zginęła, a kolejna została ranna.

Wojska rosyjskie wykorzystywały drony, lotnictwo i artylerię do ostrzału obwodu chersońskiego. W wyniku ataków, według stanu na poranek 23 listopada, jedna osoba odniosła rany, a także uszkodzono obiekty cywilne.

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