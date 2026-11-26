Od 2022 roku Siły Operacji Specjalnych (SSO) Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej straciły co najmniej 87 żołnierzy, z których przeważającą większość stanowią oficerowie-sabotażyści – wynika z danych dotyczących zgonów, pochodzących z wycieku z bazy Rosstatu, które dziennikarze otrzymali od grup hakerskich Silent Crow i „Cyberpartyzanci”.

Wśród poległych znajduje się jeden pułkownik, czterech podpułkowników, 19 majorów, 34 młodszych oficerów oraz kolejnych sześciu oficerów, których dokładne stopnie są nieznane, przy czym co najmniej trzech z poległych w 2014 roku brało udział w okupacji Krymu, a największe straty poniósł ośrodek specjalnego przeznaczenia „Senez” — 53 osoby, kolejne 23 osoby zginęły w oddziale „Kubinka-2”, a 11 — w morskim centrum specjalnym w Sewastopolu.

Co najmniej 54 żołnierzy SSO zginęło na Ukrainie, kolejnych trzech zmarło w wyniku odniesionych ran w szpitalach pod Moskwą, pięciu — w Syrii, a kolejnych siedmiu zginęło w niewyjaśnionych okolicznościach, w szczególności w wyniku przypadkowego wybuchu, utonięcia, zatrucia nieznanymi substancjami, powieszenia lub dziwnych wypadków drogowych. Ponadto wiosną 2026 roku podczas ataku w Ługańsku w ciągu jednego dnia zginęło co najmniej trzech wysokich rangą oficerów wywiadu kosmicznego GRU.

Źródło: „Ważne historie”.

Co pięć minut w wojnie przeciwko Ukrainie ginie jeden rosyjski żołnierz – wynika z ujawnionych danych Rosstatu, przeanalizowanych przez dziennikarzy „Ważnych historii”. Według ich danych urzędy stanu cywilnego w całej Rosji zarejestrowały prawie 500 tysięcy zgonów żołnierzy poległych na wojnie. W okresie od 24 lutego 2022 r. do 28 września 2026 r. oznacza to średnio jedną śmierć co pięć minut.

Analiza zhakowanej bazy danych Rosstatu, obejmującej okres od 2022 roku do końca września 2026 roku, wykazała, że 92,9% zarejestrowanych strat armii rosyjskiej to ofiary bojowe. Spośród 209 870 zmarłych, oznaczonych w rejestrze jako żołnierze, 194 885 osób zginęło w walkach, przy czym w 177 009 przypadkach jako przyczynę śmierci podano obrażenia spowodowane wybuchem lub odłamkami podczas operacji wojskowej.

Armia Federacji Rosyjskiej na dzień wtorku, 24 listopada, pobiła roczny antyrekord strat w całym okresie trwania wojny na pełną skalę: od początku 2026 roku wyniosły one 432 519 żołnierzy, co już przekroczyło wynik za cały rok 2024 (430 790 osób).

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