W nocy z 25 na 26 listopada drony GUR zaatakowały rafinerię ropy naftowej w Słowiańsku nad Kubaniem w obwodzie krasnodarskim Federacji Rosyjskiej. W zakładzie wybuchł pożar.

Atak dotknął kluczowe moce produkcyjne, park zbiorników oraz rurociągi transportowe.

Rafineria jest w stanie przetwarzać do 5,2 mln ton ropy rocznie i produkuje benzynę, olej napędowy oraz mazut, które są wykorzystywane między innymi do zaopatrzenia armii rosyjskiej.

W GUR zaznaczono, że atak miał miejsce podczas odbudowy zakładu po wcześniejszych uderzeniach.

Źródło: Główny Sztab Operacyjny Ministerstwa Obrony Ukrainy.

W nocy z 22 na 23 listopada Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły atak na zakład produktów naftowych w Nowosachcińsku w obwodzie rostowskim Federacji Rosyjskiej. Ogromny pożar na terenie zakładu zarejestrowały nawet satelity.

Również w nocy z 22 na 23 listopada drony przeprowadziły serię ataków na jeden z kluczowych obiektów rosyjskiej infrastruktury transportu ropy naftowej. Po ataku na stację przeładunkową „Kalejkino” wybuchł pożar.

Wcześniej Sztab Generalny potwierdził zniszczenie jednej z największych rafinerii w Rosji w Baszkirii oraz rafinerii Lukoil w Permie.

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