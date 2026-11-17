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У ніч на 17 листопада Сили оборони України завдали удару по заводу «Газпром нефтехім Салават» у Башкортостані, розташованому приблизно за півтори тисячі кілометрів від українського кордону. Після влучання на території підприємства пролунали вибухи та спалахнула пожежа.

За інформацією військових, унаслідок ураження на території заводу виникла пожежа. У Генштабі наголосили, що «Салават» є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії.

Підприємство має потужності для переробки близько 10 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне й авіаційне пальне, мастильні матеріали та іншу продукцію, яку використовують для забезпечення російської економіки й військової сфери.

«Тож пожежа в Салаваті – це менше пального для танків, вантажівок і літаків, що воюють проти України, і менше грошей, за які росія продовжує цю війну», – акцентують у Генштабі.

Ураження такого підприємства може вплинути на забезпечення російських військ паливом та нафтопродуктами, а також завдати економічних збитків країні-агресорці.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці.

У ніч на 17 листопада Міноборони Росії заявило про нібито знищення 1441 українського безпілотника над десятками регіонів країни.

Сили оборони влучили у Кримський міст 17 листопада. У результаті проліт упав, автошлях до окупованого Криму зупинено. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїх сторінках у соцмережах.

Крім того, 17 листопада українські безпілотники пошкодили ділянку автомобільної траси «Ростов – Таганрог – кордон з Україною» у Некліновському районі Ростовської області РФ.

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