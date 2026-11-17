11月17日夜间，乌克兰国防军对位于巴什科尔托斯坦的“俄罗斯天然气工业石油化工萨拉瓦特”工厂发动了袭击，该工厂距离乌克兰边境约一千五百公里。 遭袭后，厂区内传出爆炸声并引发大火。

据军方消息，此次打击导致厂区内发生火灾。总参谋部强调，“萨拉瓦特”是俄罗斯最大的炼油和石化综合体之一。

该企业年炼油能力约为1000万吨。该厂生产汽油、柴油和航空燃油、润滑油及其他产品，这些产品用于保障俄罗斯经济和军事领域的需求。

“因此，萨拉瓦特发生的火灾意味着，用于对抗乌克兰的坦克、卡车和飞机的燃料减少了，俄罗斯继续这场战争的资金也随之减少，”总参谋部强调道。

摧毁此类企业不仅会影响俄军燃料及石油产品的供应，还将给这个侵略国造成经济损失。

乌克兰武装部队总参谋部在Facebook上发布了这一消息。

11月17日凌晨，俄罗斯国防部声称在该国数十个地区上空击落了1441架乌克兰无人机。

11月17日，乌克兰国防军对克里米亚大桥实施了精准打击。导致桥梁坍塌，通往被占领的克里米亚的公路交通中断。乌克兰武装部队总参谋部在其社交媒体页面上发布了这一消息。

此外，11月17日，乌克兰无人机还破坏了俄罗斯联邦罗斯托夫州内克利诺夫斯基区“罗斯托夫—塔甘罗格—乌克兰边境”公路的一段路段。

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