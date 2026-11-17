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У ніч на 17 листопада Міноборони Росії заявило про нібито знищення 1441 українського безпілотника над десятками регіонів країни.

Російські ЗМІ назвали цю атаку наймасштабнішою нічною атакою від початку повномасштабного вторгнення.

За твердженням російського відомства, безпілотники збивали над такими регіонами:

Бєлгородська;

Брянська;

Волгоградська;

Воронезька;

Володимирська;

Калузька;

Курська;

Липецька;

Новгородська;

Орловська;

Ростовська;

Рязанська;

Самарська;

Саратовська;

Смоленська;

Тверська;

Тульська;

Ульяновська області.

Також у переліку російського Міноборони вказані Московський регіон, Республіка Башкортостан, окупований Крим, Краснодарський край, а також акваторії Азовського та Чорного морів.

Російські медіа вже охрестили нічний обстріл наймасштабнішою атакою безпілотників від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Водночас заявлена кількість у 1441 нібито збитий безпілотник є даними російського Міноборони та не має підтвердження української сторони. Незалежного підтвердження цих цифр у повідомленні також не наведено.

Про це повідомляє російське Міністерство оборони.

Масована атака дронів на Москву тривала ввечері 16 листопада та в ніч проти 17 листопада. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та падіння уламків, а роботу всіх аеропортів столиці РФ призупинили.

Також у Курську загорілася підстанція, що забезпечує 400 тисяч абонентів.

Нагадаємо, Кримський міст зупинив рух транспорту через повторну атаку 17 листопада.

У Москві пролунала серія вибухів під час атаки українських безпілотників.

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