0:00 / 0:00

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під ударом. Про атаку повідомив гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов, зазначивши, що рух транспорту мостом тимчасово припинили.

«Противник знову атакував Кримський міст. На даний момент рух транспорту припинено. Просимо мешканців та гостей Криму утриматися від поїздок у напрямку мосту та враховувати обмеження під час планування маршрутів. Про розвиток ситуації повідомимо додатково», – написав Аксьонов.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/tmpwhudvmxj.mp4

У мережі пишуть про ракетну атаку, але була інформація про те, що удари завдали безпілотники. Крім того, попередньо, один прольот Кримського мосту впав у воду та арки не видно.

Днем раніше Україна вже атакувала Керченський міст, рух ним також було перекрито.

Раніше у Керчі дрони атакували військову частину, яка охороняє Керченський міст.

Чубаров закликав якнайшвидше знищити Керченський міст.

До цього у Криму через вибухи двічі перекривали Керченський міст.

Читай нас у