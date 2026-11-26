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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що населення Росії готове й надалі витримувати випробування, пов’язані з війною проти України.

За його словами, російський народ звик до труднощів і продовжуватиме терпіти їх у майбутньому.

Лавров назвав повномасштабне вторгнення в Україну «вимушеним», а відповідальність за відсутність прогресу в мирних переговорах переклав на європейських союзників Києва.

Також із його заяв випливає, що Москва не готова погоджуватися на перемир’я, після якого сторони мали б перейти до обговорення довгострокового мирного врегулювання. Лавров розкритикував пропозиції європейських політиків щодо припинення вогню та подальшої стабілізації ситуації, поставивши під сумнів їхні цілі.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив із низкою заяв щодо України, поставивши під сумнів її історичне право на власну територію. Він назвав південний схід і значну частину центральної України, зокрема Київ, «споконвічно російськими землями», а українську владу звинуватив у нібито насадженні «печерної русофобії».

Нагадаємо, Москва підготувала власний позиційний документ про формування нової архітектури безпеки в Євразії, до якої, за задумом Кремля, мають бути залучені всі його союзники. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що запропонована система не повинна обмежувати інтереси жодної зі сторін.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що цілі Москви у війні проти України залишаються незмінними, а скасування так званих обмежень прав російськомовного населення має відбутися негайно і не може бути предметом переговорного торгу. Про це він сказав журналістам за підсумками 21-го Східноазійського саміту в Манілі.

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