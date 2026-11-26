Minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow oświadczył, że społeczeństwo rosyjskie jest gotowe i w przyszłości znosić trudności związane z wojną przeciwko Ukrainie.

Według niego naród rosyjski przyzwyczaił się do trudności i będzie je znosił również w przyszłości.

Ławrow nazwał pełną inwazję na Ukrainę „konieczną”, a odpowiedzialność za brak postępów w rozmowach pokojowych zrzucił na europejskich sojuszników Kijowa.

Z jego wypowiedzi wynika również, że Moskwa nie jest gotowa zgodzić się na zawieszenie broni, po którym strony miałyby przejść do rozmów na temat długoterminowego pokojowego rozwiązania. Ławrow skrytykował propozycje europejskich polityków dotyczące zawieszenia broni i dalszej stabilizacji sytuacji, poddając w wątpliwość ich cele.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow wygłosił szereg oświadczeń dotyczących Ukrainy, podważając jej historyczne prawo do własnego terytorium. Nazwał południowy wschód i znaczną część środkowej Ukrainy, w szczególności Kijów, „ziemiami odwiecznie rosyjskimi”, a władze ukraińskie oskarżył o rzekome szerzenie „jaskiniowej rusofobii”.

Przypomnijmy, że Moskwa przygotowała własny dokument programowy dotyczący kształtowania nowej architektury bezpieczeństwa w Eurazji, w którą – zgodnie z zamysłem Kremla – mają zostać włączeni wszyscy jego sojusznicy. Minister spraw zagranicznych RF Siergiej Ławrow oświadczył, że proponowany system nie powinien ograniczać interesów żadnej ze stron.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oświadczył, że cele Moskwy w wojnie przeciwko Ukrainie pozostają niezmienne, a zniesienie tak zwanych ograniczeń praw ludności rosyjskojęzycznej musi nastąpić natychmiast i nie może być przedmiotem negocjacji. Powiedział to dziennikarzom po zakończeniu 21. szczytu Azji Wschodniej w Manili.

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