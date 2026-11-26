W wyniku rosyjskiego ataku wieczorem 25 listopada spłonął magazyn materiałów drukarni „Konvi” w Kijowie. Uszkodzono nakłady książek co najmniej 11 ukraińskich wydawnictw, w tym podręczniki.

Uderzenie nastąpiło w pobliżu budynków, które ucierpiały już podczas ataku w lipcu. Obecnie w drukarni szacuje się straty oraz liczbę zniszczonych książek. Wśród utraconych pozycji znajdują się podręczniki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uszkodzono nakłady wydawnictw „Ranek”, „Gramota”, „Lingwista”, „Litera LTD”, „Mison”, Wydawnictwa Stary Lew, BookChef, „Knygolav”, „Knyhy — XXI”, „Mamino” oraz „Apriori”.

Po poprzednim ataku w lipcu drukarnia złożyła wniosek o preferencyjny kredyt, jednak nie otrzymała finansowania. Firma nie otrzymała również pomocy państwowej ani odszkodowania za wcześniejsze straty.

Obecnie „Konvi” potrzebuje wsparcia finansowego, energii elektrycznej, materiałów budowlanych oraz ekipy budowlanej, aby wznowić działalność.

Źródło: Chytomo.

Wydawnictwo „Ranok” oszacowało czas potrzebny na odbudowę po ataku Rosji.

Po ataku Rosji na magazyn wydawnictwo Ranok pilnie drukuje zniszczone podręczniki.

W Kijowie ostrzał ze strony Rosji uszkodził centrum logistyczne wydawnictwa „Ranok”.

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