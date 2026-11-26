W Rosji objęto dochodzeniem byłych dowódców sił obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w latach 2018–2023 po tym, jak 235.Garnizonowy Sąd Wojskowy aresztował zastępcę głównodowodzącego Sił Powietrznych Federacji Rosyjskiej ds. uzbrojenia, generała pułkownika Jurija Grechowa, pod zarzutem przyjęcia łapówki o szczególnie dużej wartości. W 2023 roku stał on na czele sił obrony przeciwlotniczej.

Grechow, który dowodził siłami obrony przeciwlotniczej w latach 2018–2021 i nadal zajmował się tą dziedziną jako zastępca głównodowodzącego Sił Powietrznych, nie przyznał się do winy, a rzecznik prasowy prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrij Pieskow oświadczył, że nie posiada informacji na temat aresztowania.

Po awansie Grechowa dowództwo nad siłami obrony powietrznej objął Andriej Diomin, który odszedł ze służby w 2023 roku; według danych bazy sądowej w sierpniu 2025 roku do Sądu Garnizonowego w Reutowach wpłynęła sprawa przeciwko niemu dotycząca oszustwa na szczególnie dużą skalę, ale już we wrześniu postępowanie zostało umorzone z powodu upływu terminu przedawnienia, a w maju 2025 roku Sąd Miejski w Bałaszychach odmówił przyjęcia pozwu Ministerstwa Obrony RF przeciwko osobie o tym samym imieniu i nazwisku co Diomin ze względu na istnienie orzeczenia lub postanowienia o umorzeniu postępowania. Sam Diomin zaprzeczył istnieniu sprawy karnej w Reutowie i odmówił dalszych komentarzy, powołując się na umowę o poufności, natomiast po nim dowództwo nad siłami obrony przeciwlotniczej objął Andriej Semenow, którego pierwsza publiczna wzmianka na tym stanowisku pochodzi z kwietnia 2024 roku.

Źródło: Agencja.

W Rosji aresztowano zastępcę głównodowodzącego Sił Powietrzno-Kosmicznych ds. uzbrojenia Jurija Grechowa. Generał-pułkownik jest podejrzany o przyjęcie łapówki w szczególnie dużej wysokości.

Wcześniej w Sankt Petersburgu aresztowano dowódcę bazy morskiej Floty Bałtyckiej.

W Moskwie aresztowano szefa departamentu baz szkoleniowo-materiałowych Głównego Zarządu Przygotowania Bojowego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, generała majora Siergieja Nikitushkina. Jest on uczestnikiem tzw. „operacji specjalnej”.

Czytaj nas na