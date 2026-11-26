在俄罗斯，2018年至2023年期间曾担任防空和反导部队指挥官的数名将领正面临调查，此前第235驻地军事法庭以涉嫌收受特别巨额贿赂为由，逮捕了俄罗斯空天军装备副总司令尤里·格列霍夫上将。2023年，他曾担任防空部队总司令。

格列霍夫于2018年至2021年期间指挥防空部队，并在担任空天军副总司令期间继续负责该领域工作，他否认了自己的罪行，而俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫则表示，他对此逮捕一事并不知情。

格列霍夫晋升后，防空部队由安德烈·德明接任，后者于2023年辞职； 据司法数据库显示，2025年8月，雷乌托夫驻军法院曾受理一起针对他涉嫌特别重大诈骗的案件，但因追诉时效届满，该案已于9月被终止； 而2025年5月，巴拉希哈市法院以存在终止诉讼程序的裁决或决定为由，拒绝受理俄罗斯国防部针对与德奥明同名者的诉讼。 迪奥明本人否认在雷乌托夫存在刑事案件，并以保密协议为由拒绝进一步置评， 而接替他领导防空部队的安德烈·谢梅诺夫，其首次以该职务身份公开露面可追溯至2024年4月。

来源：通讯社。

俄罗斯逮捕了空天军副总司令（负责武器装备）尤里·格列霍夫。这位上将涉嫌收受特别巨额的贿赂。

此前，圣彼得堡逮捕了波罗的海舰队海军基地指挥官。

莫斯科方面逮捕了俄罗斯武装力量作战训练总局训练与后勤保障处处长、少将谢尔盖·尼基图什金。他是所谓“特别军事行动”的参与者。

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