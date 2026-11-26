11月26日，俄罗斯对哈尔科夫发动袭击，造成1人死亡，另有8人受伤或出现急性应激反应。其中4名伤者已被送医救治。

“今天敌军对哈尔科夫的袭击造成的人员伤亡已增至8人。其中4人已被送医救治，”他在帖文中写道。

伤者中包括三名年龄分别为53岁、69岁和74岁的女性，两名75岁的男性以及一名51岁的男性。此外，一名18岁的女孩和一名61岁的女性出现了急性应激反应。

随后，教育和科学部长安德烈·布滕科表示，此次袭击导致“哈尔科夫航空学院”国家航空航天大学的四名员工受伤。

据他介绍，一架俄罗斯无人机击中了该校的主楼。袭击目标是位于三楼的大学博物馆。大楼的两层发生火灾，四名大学员工被送往医院。

布滕科补充道，校方团队目前正在评估受损程度并统计造成的损失。教育和科学部正与该校领导层保持联系。

哈尔科夫州军事行政长官奥列格·西涅古博夫在Telegram上通报了这一消息。

11月26日，一架俄罗斯无人机击中了哈尔科夫航空学院（HAI）国家航空航天大学的主楼。

11月26日上午，哈尔科夫市因俄罗斯炮击，以格奥尔基·基尔帕命名的“洛科莫蒂夫”体育宫遭到损毁。

11月26日上午，俄军出动攻击型无人机袭击了哈尔科夫。炮击导致一栋多层住宅楼、一座加油站和一个体育综合体受损。俄军袭击后的现场照片已流出。

11月26日上午，俄军对哈尔科夫的一栋居民楼发动了袭击。三人受伤，废墟下可能还有其他居民被困。

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