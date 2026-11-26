第34独立海军陆战旅的弗拉基米尔·维雷什恰卡尽管因健康原因可以退役，仍决定继续服役。 乌克兰武装部队海军讲述了这位在执行任务时曾遭遇心脏病发作的士兵的故事。

“有些人，即使医生已宣告结束，战争对他们来说也并未终结。当医疗鉴定委员会批准退役时，当他们拥有合法权利离开战斗岗位、终于可以考虑自己时，他们却依然选择回归。回归自己的战友身边。 回到战友身边。其中一人就是水兵弗拉基米尔·维雷什恰卡，”乌克兰海军方面表示。

2024年加入国防军后， 他被分配到一个在故乡赫尔松州执行作战任务的部队，在那里近三年间，他负责将人员运送过第聂伯河，运送弹药和补给，并参与伤员的撤离工作。

“这位海军陆战队员曾多次在负伤后重返战场。后来，在一次作战行动中，他突发心肌梗死。军事医疗委员会的结论非常明确：退役。 乍看之下，现在似乎可以松一口气了。回归平民生活，回到家人身边。但弗拉基米尔主动请求重返前线。不是去后方部队，也不是去更清闲的岗位——而是回到自己的作战部队，”这篇献给他的文章中写道。

尽管如此，我们的英雄并不认为自己是勇敢者，他指出自己只是学会了如何掌控自己的恐惧。

“我在自己的土地上作战。这里是我的故土，我的城市，我的家人就在这里。我经历过占领，不希望这种事情在我自己的土地上或任何地方重演，”这位海军陆战队员解释道。

在哈尔科夫州，一名边防军人在炮火中穿越受损的桥梁，成功救出了一名受伤的军官。

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与占领者共处地洞两周，生存的沉重代价：一名乌克兰陆军步兵的故事。

空降兵钻石用止血带救下战友，并搭建起无人机无法探测的掩体。

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